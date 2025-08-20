เริ่มแล้ว! ‘วัดโพธิ์’ ประชุมพระสังฆาธิการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชี บริจาคผ่านอี-โดเนชัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการวัดพระเชตุพน เพื่อร่วมพัฒนาระบบการบัญชี ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ซึ่งวัดพระเชตุพน ได้ดำเนินการอยู่แล้ว แต่เป็นการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม(มส.) ที่ 495/2568 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 เรื่องปฏิบัติการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร การเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของวัด และแนวทางการจัดทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย รายงานเงินคงเหลือของวัด หรือระบบบัญชีมาตรฐานของวัด และงานมูลนิธิ
ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) มอบหมายให้ นางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้ตรวจราชการพศ. พร้อมนางปูรณีนุช ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ มาถวายคำแนะนำแนวทางปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม โดยมีพระราชาคณะ พระสังฆาธิการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระเชตุพน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกการเงินและผลประโยชน์ วัดพระเชตุพน เข้าร่วมประชุม และรับทราบการดำเนินงานเพื่อพัฒนางานระบบการเงิน การบัญชีต่อไป ณ ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) คณะเหนือ น.16 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร