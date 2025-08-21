พศ.ชี้ ‘หลวงพ่ออลงกต’ หลุดที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3 อีกตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) หรือ หลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ว่า ขณะนี้สถานะหลวงพ่ออลงกต เมื่อลาออกจากเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุแล้ว อีกตำแหน่งที่ต้องหลุดตามไปด้วย คือ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3 ทำให้หลวงพ่ออลงกตจะมีสถานะเป็นพระลูกวัดเท่านั้น
นายอินทพร กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการตรวจสอบเรื่องวุฒิการศึกษาของหลวงพ่ออลงกตว่ามีการระบุวุฒิการศึกษาไว้ในประวัติตอนเสนอขอสมณศักดิ์หรือไม่นั้น เอกสารดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยคณะสงฆ์ ไม่ได้ผ่านมาที่ พศ. ที่สำคัญหลวงพ่ออลงกต ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช มานานกว่า 10 ปีแล้ว จึงตรวจสอบได้ยาก