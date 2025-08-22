ลูกศิษย์อาลัย หลวงพ่อบอน เจ้าอาวาส สำนักสงฆ์ ถ้ำพญานาคราช มรณภาพ สิริอายุ 60 ปี

ลูกศิษย์อาลัย สิ้น หลวงพ่อบอน เจ้าอาวาส สำนักสงฆ์ ถ้ำพญานาคราช สิริอายุ 60 ปี เผยมรณภาพในกุฏิ
วันที่ 22 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วงการพระสงฆ์พังงา สูญเสีย พระพงค์ปณต สวโร หรือ หลวงพ่อบอน สิริอายุ 60 ปี 13 พรรษา เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ถ้ำพญานาคราช ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา ภายหลังจากเมื่อเช้ามืดวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้มรณภาพภายในกุฏิหลังเล็ก ๆ ในลานวัดที่ท่านจำพรรษา
ลูกศิษย์ลูกหาไปปลุกเพื่อร่วมกิจบิณฑบาตแต่ท่านจากไปด้วยโรคหัวใจและโรคประจำตัว ถูกนำส่งโรงพยาบาลทับปุดเพื่อชันสูตรศพพบว่า ทางเดินหายใจผิดปกติสืบเนื่องจากเป็นโรคดังกล่าว
บรรดาศิษยานุศิษย์ที่รัก เคารพ ตลอดจนโยมอุปฐาก ได้ร่วมกันจัดพิธีไว้อาลัย โดยกำหนดปลงธรรมสังเวช ทักษิณาปทาน และฌาปนกิจศพ ระหว่างวันที่ 19-27 ส.ค. และฌาปนกิจศพ วันที่ 28 ส.ค. 2568 เวลา 13.00 น. ณ เมรุพิเศษสำนักสงฆ์ถ้ำพญานาคราช อ.ทับปุด จ.พังงา
สำหรับถ้ำพญานาคราช เป็นสำนักสงฆ์ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ติดเชิงเขานางหงษ์ รอยต่ออำเภอเมืองพังงา มีพระภิกษุสงฆ์หล่ยรูปที่เดินธุดงค์และจำพรรษาอยู่ในสถานแห่งนี้หลายรูป และถูกพัฒนาก่อสร้างบันไดทางเดินขึ้นชมถ้ำ ชมธรรมชาติ ที่สวยสดงดงาม
จนปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาชื่นชมความงามวิจิตรตระการตาจำนวนไม่ขาดสาย แต่ขาดการเหลียวแลจากภาครัฐ จนล่าสุด หลวงพ่อบอน มีดำริจะก่อสร้าง “เจดีย์ทอง” แต่ท่านก็มรณภาพ ดับไปด้วย “เมตตาธรรม” ที่ท่านมีอยู่
