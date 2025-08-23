เจ้าอาวาสวัดม่วง รับทราบข้อหา แจ้งความเท็จ อ้างเงินสด-ทองคำ 22 ล้าน ถูกขโมย
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม จากกรณี นายศักดา เลิศฤทธิ์สมบูรณ์ ไวยาวัจกรวัดม่วง เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สน.เพชรเกษมว่า ถูกคนร้ายบุกเข้าไปลักทรัพย์ ภายในกุฏิ พระราชวัชรพัฒนาทร (ณรงค์ โพธิ์กระทุ่ม) เจ้าอาวาสวัดม่วง เพชรเกษม บางแค กทม. และทรัพย์สินสูญหายหลายรายการ อาทิ เงินสด 10 ล้านบาท และทองคำแท่งหนัก 50 บาท รวม 5 แท่ง รวมน้ำหนัก 250 บาท มูลค่าประมาณกว่า 12 ล้านบาท รวมทรัพย์สิน 2 รายการ มูลค่ากว่า 22 ล้านบาท ตามที่นำเสนอไปแล้วนั้น
คืบหน้าล่าสุด พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม เปิดเผยว่า วานนี้ (22 สิงหาคม) พระราชวัชรพัฒนาทร (ณรงค์ โพธิ์กระทุ่ม) เจ้าอาวาสวัดม่วง ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ 405/2568 ลงวันที่ 13 สิงหาคม เดินทางมายัง สน.เพชรเกษม เพื่อเข้าพบ พ.ต.ท.ศุภสิทธิ์ มากผ่อง รอง ผกก.(สอบสวน) สน.เพชรเกษม เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาว่า “ร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ เกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย”
เบื้องต้นพระราชวัชรพัฒนาทร เจ้าอาวาสวัดม่วง ได้ให้การปฏิเสธในข้อหาดังกล่าว โดยทางพนักงานสอบสวนจึงได้สอบปากคำ พร้อมพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อประกอบสำนวน ก่อนปล่อยตัวกลับไป โดยจะนัดหมายให้มาสอบปากคำเพิ่มเติมภายหลัง
ขณะที่ นายศักดา จะเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจในสัปดาห์หน้า
มีรายงานข่าวแจ้งอีกว่า หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งความ ทางพนักงานสอบสวน และฝ่ายสืบสวนสน.เพชรเกษม ได้ประสานให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุภายในกุฏิ และเก็บพยานหลักฐาน โดยมีรูปเจ้าอาวาสวัดม่วง ชี้จุดที่เก็บเงินสดและทองคำ ต่อมาทางพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำเจ้าอาวาสวัดม่วงในฐานะผู้กล่าวหา กระทั่งพบว่าคำให้การของเจ้าอาวาสวัดม่วง มีการปกปิด ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงกับข้อมูลที่เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานไว้ได้
ก่อนที่ในเวลาต่อมา จะเจอหลักฐานว่า มีคนนำทอง 170 บาทไปขายที่ร้านทองย่านเยาวราช ตั้งแต่เดือนเมษายน และเอาเงินให้เจ้าอาวาสแล้ว แต่เจ้าอาวาสอ้างว่าลืม
