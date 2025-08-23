วธ.เตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา เเละสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 25 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการผู้จัดการ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ ผู้เเทนองค์การทางศาสนา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี
นายประสพ กล่าวว่า พิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลและการเจริญพระพุทธมนต์บทโพชฌังคปริตร เพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน นอกจากนี้ การจัดพิธีดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการสร้างสติ สมาธิ และปัญญา เพื่อนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันและสังคม
ปลัดวธ.กล่าวต่อว่า บทโพชฌังคปริตร เป็นหลักธรรมที่อยู่ในการเจริญพระพุทธมนต์ ‘โพชฌังคปริตร’ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพุทธมนต์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ โดยมีความเชื่อนี้อ้างอิงจากบันทึกในพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงเรื่องราวเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมพระมหากัสสปะและพระโมคคัลลานะที่อาพาธ และทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับโพชฌงค์แก่ท่านทั้งสอง ซึ่งทำให้พระอรหันต์ทั้งสองหายจากอาการป่วยในที่สุด อีกทั้งเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์เองทรงอาพาธ ก็ได้ให้พระจุนทเถระแสดงโพชฌงค์ถวาย ซึ่งทำให้พระอาการประชวรทุเลาลง ด้วยเหตุนี้ พุทธศาสนิกชนจึงเชื่อว่า การเจริญพระพุทธมนต์บทโพชฌังคะปริตร จะช่วยให้หายจากโรคได้ เนื่องจากหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ปัญญา หรือธรรมชั้นสูงที่เน้นการทำจิตใจให้สว่าง สะอาด และผ่องใส เพราะจิตใจนั้นมีความสัมพันธ์กับร่างกาย หากจิตใจเข้มแข็งก็จะช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยทางกายได้ ซึ่งหลักโพชฌงค์นี้ไม่เพียงจำกัดเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปสำหรับทุกคน เพราะ โพชฌงค์ แปลว่า องค์แห่งโพธิ หรือ องค์แห่งการตรัสรู้ ซึ่งเป็นเรื่องของปัญญาที่สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้
“ในส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เเละขอความร่วมมือองค์การทางศาสนาจัดพิธีทางศาสนา ตามหลักศาสนบัญญัติของศาสนานั้นๆ การจัดพิธีในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และถวายพระพรให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจะได้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญพระพุทธมนต์โพชฌังคปริตร ซึ่งไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังเป็นหลักธรรมที่ช่วยสร้างสติ สมาธิ และปัญญา เพื่อให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์และเข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจในที่สุด” ปลัดวธ.กล่าว