พศ. แจงต้องตรวจสอบประวัติ พระอลงกต ใหม่ หลังมีข่าวเปลี่ยนชื่อมาบวช รับอดีตไม่มีเทคโนโลยี อาจตรวจสอบได้ไม่ละเอียด
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ให้สัมภาษณ์กรณีสังคมคลางแคลงใจในเรื่องชื่อสกุลในบัตรประชาชนของหลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ไปตรงกับผู้เสียชีวิต ว่า เรื่องของหลวงพ่ออลงกต อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งพศ. สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) เจ้าคณะตำบล และกรมการปกครอง
เมื่อถามถึงเรื่องการเปลี่ยนชื่อแล้วมาบวช นายอินทพร กล่าวว่า ทาง พศ. มีการตั้งข้อสังเกตเช่นกัน ซึ่งยอมรับว่าในอดีตขั้นตอนการตรวจสอบอาจจะไม่ละเอียด เพราะไม่ได้มีเทคโนโลยีเหมือนในปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถรู้ได้ว่าการเปลี่ยนชื่อมาบวชนั้นจะมีคดีความติดตัว หรือมีคดีทุจริตในอดีตหรือไม่ ซึ่งในส่วนนี้จะต้องมีการไปตรวจสอบใหม่ทั้งหมด
ที่มา : ขอบคุณเพจ 7HD