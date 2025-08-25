สุชาติ ชี้ ถึงเวลาสังคายนาสงฆ์ สั่งตั้งกก.สอบ พศจ.ลพบุรี เกียร์ว่าง ไม่รู้เรื่องวัดพระบาทน้ำพุ

สุชาติ แย้ม คุย มส. ถึงเวลาสังคายนาสงฆ์ สั่ง ผอ.พศ. ตั้งกก.สอบ พศจ.ลพบุรี เกียร์ว่าง-ละเว้นหน้าที่ สอบปมวัดพระบาทน้ำพุ หรือไม่
เมื่อเวลา 15.17 น. วันที่ 25 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้า การตรวจสอบวัดพระบาทน้ำพุอ.เมือง จ.ลพบุรี ว่า เรื่องนี้มีเหตุการณ์มากมาย ทั้งประเด็นการบวช ทั้งเรื่องวัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับสมุดของพระที่ให้ข้อมูลกับวัดเพื่อจดประวัติไว้ซึ่งอยู่กับวัด กับวัน เดือน ปีเกิด ที่ไม่ตรงกับใบสุทธิ หรือบัตรประจำตัวพระ จากนั้นยังเปลี่ยนชื่อเป็นนายเกรียงไกร ที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมูลนิธิ ทั้งนี้ให้ทดลองบริจาคเงิน 1 บาท เงินจะไปเข้ากับมูลนิธิแสดงว่ามูลนิธินี้เป็นของวัด จึงเกิดคำถามว่าแล้วมูลนิธิดังกล่าวเกี่ยวข้องกับวัดอย่างไร แต่ไม่มีใครกล้าตอบเลย หรือตอบไม่ได้ เรื่องนี้กำลังสอบสวนอยู่
นายสุชาติ กล่าวว่า เมื่อบริจาคเงิน 1 บาท เข้ามูลนิธิ แต่มูลนิธิเป็นของวัด แสดงว่าเงินบริจาคต้องเป็นของวัด เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำให้คิดได้ว่า ต้องสังคายนาและปฏิรูปวงการพระพุทธศาสนา โดยจะปรึกษามหาเถรสมาคม (มส.) ว่าถึงเวลาที่จะสังคายนาพระภิกษุทั้งประเทศ โดยการ ยอมให้ทำประวัติ ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะ รวมถึงทรัพย์สิน เพราะเป็นเรื่องใหญ่ที่จะทำให้พระเสียผู้เสียคน เสียความเป็นสมณเพศ จากการที่มีทรัพย์สินโดยที่คนไม่รู้ว่าเป็นเงินของวัดหรือเงินส่วนตัว ใช้จ่ายผิดๆถูกๆ จึงถึงเวลาที่ต้องสังคายนา โดยจะขอความร่วมมือ จากมส.ในฐานะผู้ปกครองสงฆ์ จะยินยอมหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้เวลาดำเนินการ
“ก่อนหน้านี้ได้หารือกับมส. มหาเถระในหลายประเด็น แต่ยังไม่ถึงขนาดพูดเรื่องสังคายนา แต่เมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ มีเหตุการณ์ขึ้นมาในแต่ละกรณี มีเรื่องใหม่เข้ามาเรื่อยๆ แสดงว่าความเสื่อมโทรม ของวงการพระสงฆ์ อาจมีการประพฤติปฏิบัติที่ยังไม่ถูกต้องไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย คงถึงเวลาที่ต้องเรียกศรัทธา ของพุทธศาสนิกชนคืนมา”
นายสุชาติ กล่าวว่า ก่อนจะสังคายนาพระ ต้องสังคายนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ก่อน โดยวันนี้ผอ.พศ.ทั้งคนเก่า และที่ตั้งใหม่ จะมาพบและตนจะให้นโยบาย โดยย้ำจากที่เคยให้นโยบายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัด (พศจ.)ไปแล้ว ว่าทุกคนจะต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในจังหวัดที่ตนรับผิดชอบ เช่น จ.ลพบุรี ที่เหตุเกิดขึ้นมานานหลายปี แต่ทำไมพศจ.ไม่รู้เรื่อง ไม่มีข้อมูล จนถึงขณะนี้รายงานมายังไม่มีข้อมูลอะไร สู้นักข่าวไม่ได้
จึงต้องตรวจสอบว่าพศจ.คนเก่าทำอะไรไว้ แล้วทำไมคนใหม่ไม่ทำงาน ควรเอาเข้ามาอยู่ สำนักงานที่พุทธมณฑลหรือยัง แล้วเปลี่ยนคนที่ทำงานลงไป เรื่องนี้จะให้ผอ.พศ.พิจารณาตั้งกรรมการตรวจสอบความหย่อนยานและบกพร่อง รวมถึงประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะให้นโยบายไปเป็นเดือน แต่ยังไม่ทำงาน ถือว่าไม่สนองนโยบายของรัฐบาล
ผู้สื่อข่าวถามกรณี พระอลงกต ปรากฏเห็นความผิดแล้วหรือไม่ ทั้งกรณีการสวมบัตรประชาชน รวมถึงการเก็บศพผู้เสียชีวิต และถึงเวลาที่พศ.จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง นายสุชาติ กล่าวว่า ตรงนี้ อยากให้ผอ.พศ.ตั้งกรรมการสอบ ว่าดำเนินการอะไรบ้างหรือไม่ มีการละเว้นหรือหย่อนยาน ในการทำหน้าที่ ชาวบ้านรู้สื่อรู้ แต่ทำไมพศจ.ลพบุรี ถึงไม่รู้ รวมถึงทั่วประเทศหากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นมา แสดงว่าความบกพร่องอยู่ที่พศจ. จังหวัด และจนถึงขณะนี้ ยังไม่ได้รายงานการเข้าไปพูดคุยกับพระอลงกตแต่อย่างใด