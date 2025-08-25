สำนักพุทธ เตรียมส่งทีม ร่วมตรวจสอบ วัดพระบาทน้ำพุ หลังคดีไม่คืบ จ่อตั้ง กก.ตรวจสอบ

‘ผอ.สำนักพุทธฯ’ เผย ‘สุชาติ’ สั่งเร่งสอบวัดพระบาทน้ำพุ หาข้อเท็จจริงด่วน เผยพศ.เตรียมส่งทีมลงพื้นที่พรุ่งนี้ร่วมสอบ หลังคดีไม่คืบ บอกกำลังพิจารณาตั้งคกก.สอบเหตุล่าช้า เตรียมฌาปนกิจศพในวัดเหตุญาติมาพร้อมแล้ว
เมื่อเวลา 14.10 น. วันที่ 25 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยภายหลังเข้าพบนายสุชาติ ตันเจริญ รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบวัดพระบาทน้ำพุว่า นายสุชาติให้เร่งดำเนินการหาข้อเท็จจริงให้เร็วที่สุด ตอนนี้ทางจังหวัดได้ดำเนินการในภาพรวมแล้ว ในส่วนของสำนักพุทธฯ นายสุชาติได้สั่งการให้ลงไปหาข้อเท็จจริงโดยด่วน ซึ่งในวันที่ 26 ส.ค.เราจะจัดทีมลงไปในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมตรวจสอบ
เมื่อถามว่า สำนักพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.)ลพบุรี ได้มีการรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบมาบ้างหรือไม่ นายอินทพร กล่าวว่า มีรายงานมาเป็นระยะ เราคิดว่าคงต้องลงไปวันนี้หรือพรุ่งนี้แล้วไปดู เพราะว่ามันช้า
ถามถึงข้อเท็จจริงเลขบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตตรงกับใบสุทธิพระของหลวงพ่ออลงกต นายอินทพร กล่าวว่า ยังสับสนอยู่ เพราะเรามีข้อมูลเดียวกับข้อมูลกรมการปกครอง แต่ส่วนที่มีในเอกสารอื่นยังไม่ชัดเจน เพราะเขาไปแจ้งในยุคนั้นอาจยังไม่มีเรื่องการคัดกรองที่เป็นระบบ เราจึงยังไม่รู้ว่าเจตนาเป็นอย่างไร เดี๋ยวเราลงไปสอบในพื้นที่เป็นการลงไปช่วย พศจ. ลพบุรี เพราะทำงานช้าไป ต้องไปทำงานร่วมกับพระ
เมื่อถามต่อว่าได้มีการโทรศัพท์พูดคุยส่วนตัวกับหลวงพ่ออลงกตบ้างหรือไม่ นายอินทพร กล่าวว่า ยังไม่ได้คุย และยังไม่ได้เจอกัน
ถามถึงกรณีเลขบัตรประชาชนผู้เสียชีวิตนายอลงกต พลมุข ถูกนำไปผูกกับพร้อมเพย์ของบัญชีกองทุนอาทรประชานาถ นายอินทพร กล่าวว่า ไม่ใช่บัญชีวัด ถ้าเป็นบัญชีวัดเราตรวจสอบได้ โดยเรื่องนี้กรมการปกครองที่ดูแลเรื่องมูลนิธิเขาทำอยู่แล้ว กำลังดูข้อมูลตรวจสอบกันอยู่ ส่วนเราตรวจสอบข้อมูลของวัด
เมื่อถามอีกว่า ศพที่พบเก็บในวัดได้มีการแจ้งวัดให้ดำเนินการอะไรหรือไม่ นายอินทพร กล่าวว่า ตอนนี้ญาติเขามาพร้อมแล้วก็จะทำการฌาปนกิจตามหลักศาสนา ซึ่งทุกศพก็มีญาติยินดีมอบร่างให้กับวัดพระบาทน้ำพุ
ถามย้ำว่า เรื่องดังกล่าวมีความผิดที่จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาอะไรหรือไม่ นายอินทพร กล่าวว่า ทางตำรวจดูที่มาที่ไปว่าเป็นการเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติอะไรหรือไม่ แต่ในเบื้องต้น พศจ.ได้ตรวจสอบพบว่า ทุกศพมีญาติมอบร่างให้
เมื่อถามอีกว่า ต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจ พศจ. หรือไม่ นายอินทพร กล่าวว่า ครับ กำลังดูอยู่ ส่วนต้องย้ายออกจากพื้นที่ก่อนหรือไม่ เหมือนที่รัฐมนตรีบอก นายอินทพร กล่าวว่า กำลังไปดูอยู่เพราะทำงานหลายฝ่าย เพราะมีข้อมูลบางอย่างต้องไปดู ถ้าเกิดมันช้าเกินไปเราก็ต้องพิจารณาหาคนไปแทน