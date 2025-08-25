คุ้ยปริศนา พระอลงกต ชื่อ-สกุลตรงคนตาย เมียยันผัวไม่เคยผูกพร้อมเพย์ พ่อแฉมีเพื่อนอยากใช้ชื่อลูกชาย

คุ้ยปริศนา ‘หลวงพ่ออลงกต’ ชื่อ-สกุล ตรง ‘อลงกต พลมุข’ ผู้ตาย เมียยันผัวมีบัญชีเดียว – ไม่เคยผูกพร้อมเพย์ พ่อแฉมีเพื่อนอยากใช้ชื่อนามสกุลลูกชาย
วันนี้สัมภาษณ์ "ลุงเสริมวิทย์" พ่ออลงกตที่เสียชีวิต "ดาหวัน" ญาติอลงกตที่เสียชีวิต และ ดร.ประยุทธ ประเทศเสนา หรือ มหาหมี รองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม
พี่ดาหวันเป็นญาติทางไหนกับพี่อลงกตที่เสียชีวิตไปแล้ว?
ดาหวัน : พี่เป็นลูกพี่สาวคุณตาเสริมวิทย์ เป็นลูกพี่ลูกน้องกับอลงกตที่เสียชีวิตไปแล้ว
เคยเจออลงกตตัวจริงมั้ย?
ดาหวัน : ไม่เคยเจอค่ะ ต่างคนต่างอยู่คนละภาค ไม่ได้ติดต่อกันค่ะ แต่รู้ว่ามีญาติชื่ออลงกต
พ่อเป็นพ่อคุณอลงกต มีลูกกี่คน?
เสริมวิทย์ : 3 คนครับ
ชื่ออะไรบ้าง?
เสริมวิทย์ : ป้อม อลงกต เป็นลูกคนโตครับ คนที่สองชื่อปุ๊ ชนินทร์ คนที่สามชื่อเปี๊ยก
เขาเสียไปนานหรือยัง?
เสริมวิทย์ : 2 ปีครับ
พ่ออายุเท่าไหร่?
เสริมวิทย์ : 85 ครับ
คุณอลงกตเป็นอะไรเสียชีวิต?
เสริมวิทย์ : ป่วยครับ ป่วยไม่นาน พอเสียน้องก็โทรไปบอกว่าพี่อลงกตตายแล้ว ช่วงป่วยไม่รู้ป่วยเป็นอะไร ต้องถามภรรยากับน้องเขา
เสียชีวิต 23 ก.พ.66 ตอนเสียอายุ 61 แกเกิดวันที่ 9 ธ.ค.2505 ลูกชายพ่อเรียนอยู่ที่ไหน?
เสริมวิทย์ : ตอนเด็กไปอยู่ขอนแก่น เข้าโรงเรียนเอกชน
เคยเรียนโรงเรียนชื่อแก่นนครมั้ย?
เสริมวิทย์ : เคยครับ โตมาแล้ว เรียน มศ.3 เริ่มไปเรียนตอนอายุเท่าไหร่จำไม่ได้
ลูกชายเคยมาเล่าอะไรให้ฟังบ้างมั้ย?
เสริมวิทย์ : ไม่เคยครับ
ลูกชายเรียนเก่งมั้ย?
เสริมวิทย์ : ใช้ได้ครับ
พ่อรู้มั้ยมีบุคคลคนนึงมีชื่อและนามสกุลเหมือนลูกชายพ่อ?
เสริมวิทย์ : เพิ่งรู้ก่อนลูกเสียชีวิตสักระยะนึง เขามาเล่าให้ฟัง
อลงกตมาเล่าให้พ่อฟัง?
เสริมวิทย์ : พระเฉลิมพลมาเล่าให้ฟัง เฉลิมพลเคยบวชเป็นพระ เลยเรียกพระเฉลิมพล
เฉลิมพลเป็นใคร?
เสริมวิทย์ : ลูกคนโตของพี่ชาย
เขาทำงานที่ไหน?
ดาหวัน : เมื่อก่อนเขาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอยุธยา ตอนนี้เขาเกษียณแล้ว
พี่ทราบมั้ยเขาอยู่ในมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ?
ดาหวัน : พอทราบค่ะ
เฉลิมพลคนนี้มาบอกอะไรพ่อ?
เสริมวิทย์ : เขาบอกว่ามีลูกศิษย์คนนึงที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอยุธยา นามสกุลเดียวกัน เลยไปถามหาเด็กคนนี้ว่าเป็นอะไรกับพ่ออลงกต
พ่อรู้จักพระอลงกตมั้ย?
เสริมวิทย์ : ไม่เคยรู้จัก ไม่เคยเห็น เห็นแต่ตามทีวี
พ่อรู้มั้ยว่าท่านชื่ออลงกต และนามสกุลเดียวกัน?
เสริมวิทย์ : รู้ตอนหลัง
อธิบายยังไง?
มหาหมี : อันนี้เป็นหนังสือสุทธิของพระ การทำหนังสือสุทธิพระต้องทำตอนที่อุปสมบทปี 29 เลย และบุคคลทำให้คือพระอุปัชฌาย์ ออกหนังสือสุทธิเล่มนี้ให้ ต้องทำนับจากวันที่บวชเลย ไม่เกินเดือนสองเดือนแรก อาจจะนานกว่านั้นก็มี แต่ข้อเท็จจริงที่เราได้ฟังตามสื่อหนังสือสุทธิเล่มนี้มีการขอทำใหม่ ไม่รู้ข้อมูลตรงกับของเก่าหรือเปล่า นี่อีกเรื่องนึงนะครับ
ลูกชายพ่อ ป้อม อลงกต เรียนที่แก่นนคร ตอนนั้นพ่อเคยได้ยินมั้ยว่ามีคนชื่ออลงกต พลมุขสองคนอยู่โรงเรียนเดียวกัน?
เสริมวิทย์ : ไม่เคยได้ยินครับ
พี่เคยได้ยินมั้ยว่ามีชื่อนายอลงกต พลมุข เรียนอยู่ที่นั่นสองคน?
ดาหวัน : ไม่เคยค่ะ
ลูกพ่อมีเพื่อนฝูงเยอะมั้ย?
เสริมวิทย์ : ไม่ได้มีมากมายเกินไปหรอก
ลูกพ่อชอบเตะฟุตบอลหรือเปล่า?
เสริมวิทย์ : ชอบเล่นฟุตบอล เล่นกีฬา
มีมาเล่าอะไรให้ฟังมั้ย?
เสริมวิทย์ : ไม่มี ฟังอยู่เรื่องเดียว มีคนเดียวที่อยากชื่ออลงกตเหมือนมึง คนในกลุ่มนั่นแหละ บอกว่าอยากชื่ออลงกต นามสกุลเดียวกัน
ลูกชายเล่าให้ฟัง?
เสริมวิทย์ : ครับ นานแล้ว ตั้งแต่เรียนแก่นนคร แต่ไม่รู้ใครพูด เขาไม่ได้บอก
มีคนนึงเรียนแก่นนคร เตะฟุตบอลด้วยกัน บอกว่าอยากชื่ออลงกต นามสกุลเดียวกัน เพราะอะไร?
เสริมวิทย์ : ไม่ทราบ ไม่ได้ถามต่อ ไม่ได้คุยต่อ
พ่อรู้จักพี่เฉลิมพล?
เสริมวิทย์ : ลูกพี่ชาย พ่อเขาอยู่ชุมพร ผมก็ไปเยี่ยมอยู่เรื่อยๆ
คนนี้นามสกุลเดียวกันพ่อมั้ย?
เสริมวิทย์ : นามสกุลเดียวกันครับ
ตอนนี้เขาเป็นประธานมูลนิธิธรรมรักษ์ อยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุ โดยหลวงพ่ออลงกต เป็นอดีตเจ้าอาวาส และเขามีชื่อจริงว่าอลงกต พลมุข?
เสริมวิทย์ : ไม่ทราบครับ
สวรรค์อาจขีดเส้นให้เขามาเจอกันที่วัดพระบาทน้ำพุ แล้วเปิดบัญชี เหมือนหนังเกาหลี ฟ้าลิขิตเธอ สุดท้ายได้มาทำงานด้วยกัน รู้จักหลวงพ่ออลงกตมั้ย?
ดาหวัน : ไม่รู้จักค่ะ รู้จากสื่อว่าทำงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ แต่รู้จักเฉลิมพลค่ะ
พี่วาแปลกมั้ยอยู่ดีๆ เฉลิมพล พลมุขมาอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุ เป็นประธานมูลนิธิธรรมรักษ์ ที่หลวงพ่ออลงกตดูแลอยู่ นามสกุลเดียวกันเลย เขาอาจเป็นญาติกันหรือเปล่า?
ดาหวัน : ไม่ใช่ค่ะ ไม่รู้จักกัน มันบังเอิญค่ะ
มหาหมีวิเคราะห์?
มหาหมี : คุณอลงกต ที่เสียชีวิต ทำไมเรียนที่แก่นนคร ขอนแก่นครับ
ดาหวัน : เพราะพ่อเขาเป็นคนขอนแก่น ญาติอยู่ขอนแก่นหมดเลยค่ะ
มหาหมี : เป็นไปได้มั้ย มีคนนึง กับอีกคนที่เป็นเพื่อนกัน รู้จักกันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง คนนึงเกิดปี 03 อีกคนเกิดปี 05 เรียนช่วงระยะเดียวกัน รู้จักสนิทกันเพราะชอบกีฬาเตะฟุตบอลเหมือนกัน คนที่เกิดวันเสาร์ แล้ววันเสาร์เกี่ยวข้องกับชีวิตปัจจุบันของท่าน สามารถวิเคราะห์ได้ว่าทำไมต้องเกิดวันเสาร์ สองคนนี้อาจไม่สนิทกัน แต่อยู่ในก๊วนฟุตบอล มีความชื่นชมกันและชน ต่างคนต่างแยกย้ายไป บังเอิญอีกคนมาเจอบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นญาติเพื่อนที่เกิดปี 05 นามสกุลเดียวกัน เป็นญาติกัน และบวชเรียนมา ชักชวนมาทำงานอยู่ในวัด นำไปสู่การช่วยกิจการต่างๆ มันเลยโยงกันระหว่างบุคคลที่ 1 เกิดปี 03 บุคคลที่สองเกิดปี 05 และอีกคนปรากฏในวันแถลงข่าว ซึ่งสองคนเป็นญาติกัน อีกคนเกี่ยวพันกับคนที่สอง เรื่องนี้เลยต่อจิกซอว์ไม่ยาก ส่วนเรื่องอื่นลงรายละเอียดลึกลงไปอีกครับ นี่สมมตินะครับ
ทำไมวันเสาร์เกี่ยวข้องกับตัวท่าน?
มหาหมี : สมมตินะครับ คนไทยสมัยก่อนชอบบวช เพราะบวชแล้วเป็นบัณฑิต สมัยก่อนผู้ชายก่อนรับราชการก่อนแต่งงานต้องบวชก่อน เพราะเขาต้องเรียกว่าทิด กร่อนมาจากคำว่าบัณฑิต เป็นคนสุข พอสุขปั๊บไปขอสาวบ้านไหนก็ได้ ไปแต่งงานหรือรับราชการ การบวชสมัยก่อนหรือปัจจุบัน เขาต้องมีวันเดือนปีเกิด นำไปสู่การเกิดนักษัตร ปีไหน อาทิตย์-ศุกร์ สำคัญมากที่สุด สำหรับคนบวชพระ เพราะการตั้งชื่อในทางธรรม ต้องใช้วันเกิด อย่างคนเกิดวันอาทิตย์ การตั้งฉายาพระ ต้องตั้งเป็นอ.อ่าง สระอา, อิ, อี, อุ, อู, เอ, โอ สมัยปี 0 กว่าขึ้นมา ถ้า ต.ต้องเกิดวันเสาร์
หลวงพ่ออลงกต ฉายาทางธรรมคืออะไร?
มหาหมี : ติกฺขปญฺโญ ผู้มีปัญญาแกล้วกล้า สันนิษฐานว่าพฤหัสฯ กับวันเสาร์ แต่วันพฤหัสฯ เพิ่งมีระยะหลังๆ นี่เอง ถ้าบวชมาตั้งแต่ปีก่อนโน้นต้องเกิดวันเสาร์ เพื่อให้ตกกับ ต.เพราะการปิดบังตัวเอง แต่ถ้าคนสละเพศบวช การได้ฉายาคือได้แสงสว่างแห่งธรรมจะไม่หลอกตัวเอง ต้องพูดความจริง เพราะ ต. เป็นนามเดช ทรงมหิธลานุภาพในทางธรรม เวลาตั้งชื่อทางพระต้องมีเดช มีศรี ศรีเขาไม่ค่อยเอาเพราะคนไม่ยำเกรง แต่ ต. วันเสาร์เป็นเดช เขาจะไม่หลอกตัวเองเพื่อให้ได้ฉายาอื่น มันไม่ถูกโฉลกเรา ตรงนี้โกหกไม่ได้
ดูอักษรชื่อของพระ จะรู้ว่าท่านเกิดวันไหน ถ้า ต. วันเสาร์ ปัจจุบันตีเป็นพฤหัสฯ ได้ด้วย อันนี้มหาหมีตั้งข้อสังเกต?
มหาหมี : ไปดูได้ว่าเกิดปีไหน พศ.ไหน ปฏิทินร้อยปีไม่โกหก
พี่เฉลิมพล อยู่มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ ชื่อเจ้าอาวาสก่อนลาก็ชื่ออลงกต พูลสุข ชื่อเดียวกันเลย แก่นนครมีอลงกตคนเดียวอยู่แล้ว เพราะตอนนั้นอีกหนึ่งบุคคลที่เรียนที่นั่นและกำลังเป็นข่าวคือเจ้าอาวาส ท่านชื่อเกรียงไกร เราเองไม่ได้ทำลายพระพุทธศาสนา เรากำลังตามหาข้อเท็จจริง เป็นไปไม่ได้เลยที่ต้นน้ำไม่ดี ปลายน้ำดี ไม่ใช่ ต้นน้ำต้องดี ปลายน้ำถึงจะดี เอาหลักตามธรรมชาติข้อเท็จจริง คุณฉี่ต้นน้ำ ไม่คิดว่าถึงปลายน้ำเหรอ คิดว่าเยี่ยวต้นน้ำ ปลายน้ำเป็นยา คุณกินได้ มันถูกมั้ยล่ะ สำหรับผมผมว่าไม่ใช่ ถ้าต้นน้ำไม่ดี ปลายน้ำจะบอกว่าดีได้ยังไง หลักความคิดมนุษย์ต้องเป็นแบบนี้ มหาหมีถามผม ผมเช็กมาให้เรียบร้อย ฉายาผม คือกิตติเมธีตอนเป็นพระ ยังจำชื่อตัวเองได้เลย?
มหาหมี : เป็นนามเดชเหมือนกัน
อภินิหารเยอะ เรื่องพี่เฉลิมพล ผมบอกเลยสำคัญ แกเป็นคีย์เลยเป็นกุญแจสำคัญ ผมเข้าใจนะในโลกมีความบังเอิญ แต่ความบังเอิญว่ามีบุคคล บุคคลนึง นามสกุลพลมุข ไปอยู่ที่วัดซึ่งมีอีกคนนามสกุลพลมุขเป็นเจ้าอาวาส ซึ่งสองคนไม่รู้จักกันมาก่อนเลย มันก็ยากอยู่นะ?
มหาหมี : เหมือนงมเข็ม
ประวัติพี่เฉลิมพลเป็นไง?
ดาหวัน : แกเป็นลูกน้องชายแม่ เห็นกันตั้งแต่เล็ก ตอนเขาจบป.6 เขาก็บวชเรียนเลยอยู่ที่วัดสระแก้ว นครราชสีมา ช่วงบวชเรียนก็มาบวชเรียนสามเณรภาคฤดูร้อนที่เชียงยืน บ้านพี่เลย เป็นน้องที่จิตอาสา ทำงานดี คนในชุมชนก็เคารพ จากนั้นแกก็เรียนต่อระดับป.ตรี หลังๆ แกมาเรียนที่มหิดล ที่ศาลายา จำไม่ได้ว่าป.ตรีหรือป.โท ช่วงนั้นโรคเอดส์กำลังระบาด แกทำงานวิจัยเรื่องโรคเอดส์นี่แหละ น่าจะปี 34-36 แกทำงานวิจัยก็คุยกันตลอด ไปเรียนแล้วเป็นยังไง แกก็มาเล่าให้พี่ๆ ฟังว่าอาจารย์จากมหาวิทยาลัย ทำหนังสือไปที่วัดพระบาทน้ำพุ เพราะแกทำเรื่องโรคเอดส์น่าจะศึกษาข้อมูลได้ดี เก็บข้อมูลจากงานวิจัยตรงนั้นได้ดี แกเล่าให้ฟังว่าแกถือหนังสือที่อาจารย์ทำให้ไปที่วัด พอไปที่วัดแล้วเพิ่งรู้ว่าพระอาจารย์ชื่ออลงกต พลมุข แกก็งง ก็มาเล่าให้พี่ฟัง ว่านามสกุลเดียวกันกับผมเลย แต่ไม่กล้าถามว่าท่านเป็นลูกใคร ก็มาเล่าให้ญาติมิตรฟังทุกคนก็งง ถ้านามสกุลเดียวกัน ทำไมไม่ถามว่าเฉลิมพลเป็นลูกเต้าเหล่าใคร ก็บอกเฉลิมพลทำไมไม่ถาม เผื่อเป็นญาติเรา เฉลิมพลบอกว่าไม่กล้าถาม จากนั้นมาก็ต่างคนต่างทำงาน เฉลิมพลก็เรียนไปด้วย เก็บข้อมูลไปด้วย ขณะที่เฉลิมพลเก็บข้อมูล ก็เหมือนความคุ้นเคย เฉลิมพลในญาติมิตรเราคิดว่าเขาเป็นคนดีมาก แกลำบากมาตั้งแต่เล็ก ปฏิบัติดีมาตลอด ไม่แต่งงานนะ เขาเป็นโสด เขาไปเก็บข้อมูลก็มาเล่าให้ฟังว่าผมจบแล้วนะพี่หวัน อย่างนั้นอย่างนี้ พอจบแล้วก็บอกว่าพระอาจารย์เชื่อผมมากเลย ให้ผมเป็นผู้จัดการ เราเองก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้าง
พี่กำลังจะบอกว่าปี 34-36 ถ้าไม่ผิดพลาด พี่เฉลิมพลเข้าไปวิจัยเรื่องเอชไอวี ที่วัดพระบาทน้ำพุ แล้วถึงเพิ่งรู้ว่ามีคนชื่อนามสกุลเดียวกับญาติตัวเองเลย แต่เขาไม่กล้าถามหลวงพ่อว่าเป็นญาติฝั่งไหน แต่ขณะเดียวกันอย่าลืมว่าในอดีตหลวงพ่ออลงกตท่านชื่อเกรียงไกร และเกรียงไกรคนนี้เคยอยู่ที่ขอนแก่น ที่สำคัญไปกว่านั้น เกรียงไกรผู้นี้เคยเรียนที่แก่นนครวิทยา ที่สำคัญไปกว่านั้น เกรียงไกรชอบเล่นฟุตบอล และได้รู้จักกับอลงกต พลมุข แล้วอยู่ดีๆ มีใครคนใดคนหนึ่งไปพูดว่ากูอยากใช้ชื่ออลงกต พลมุขเหมือนมึงจัง เพราะชื่อมึงเพราะมาก แต่ไม่รู้เป็นใคร แต่ที่แน่ๆ มันปรากฏเรื่องราวนายเกรียงไกรและได้มาเป็นพระอลงกต มีชื่อว่าอลงกต พลมุขในเวลาต่อมา บัญชีที่ถูกผูกโดยเลขบัตรประชาชนของลูกคุณพ่อ อยู่ดีๆ ถูกนำมาใช้ในการรับเงินบริจาคเข้ามูลนิธิธรรมรักษ์ แต่ที่พีคกว่านั้น เลขบัญชีนี้เข้าพร้อมเพย์เป็นอาทรประชานาถ แต่ขณะเดียวกัน เลขบัตรประชาชนนี้ กลับไปเข้าธนาคารกรุงไทยด้วยเหมือนกัน เลขบัญชีเดียว แต่ผูกพร้อมเพย์ได้สอง เป็นไปได้เหรอ ล่าสุดเมื่อวานของมูลนิธิปิดไปแล้ว มันเลยสับสนว่าคนตายมีบัญชีเดียวคือกรุงไทย คนที่เขาวิเคราะห์ เขาวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดคุณอลงกตจะมีบัญชีกรุงไทยบัญชีเดียว ควรผูกพร้อมเพย์กรุงไทย จะไปอยู่ที่ธนาครกรุงเทพได้ไง ยกเว้นลูกชายคุณพ่อไม่เคยผูกพร้อมเพย์ แล้วทำให้เป็นช่องว่าง มีการเอาเลขที่บัตรลูกชายคุณพ่อไปสวมอยู่ที่พร้อมเพย์กรุงเทพ คนที่เสียชีวิตไปแล้วเขามีแค่ธนาคารเดียวคือกรุงไทย เป็นแบบนี้ได้มั้ย?
มหาหมี : ต้องไปเช็กว่าทำก่อนเสียชีวิตหรือหลังเสียชีวิต ถ้าทำก่อนเสียชีวิต ถ้าแกไม่เคยผูก แสดงว่ามีการเอาเลข 13 หลักไปทำโดยบุคคลอื่นโดยมิชอบครับ แต่ถ้าแกผูกต้องผูกบัญชีเดียว เช่นกับแบงก์กรุงไทย
การทำพร้อมเพย์ต้องมีบัญชีธนาคารนั้นก่อนหรือเปล่า อย่างธนาคารกรุงเทพ ถ้าจะเอาเลขบัตรประจำตัวประชาชนไปผูกกับพร้อมเพย์ นั่นหมายถึงว่าต้องมีบัญชีธนาคารกรุงเทพก่อน แล้วใครจะไปเปิดในเมื่อเขาตายไปแล้ว แต่เราเช็กแล้วเขามีแค่บัญชีเดียว เปิดปี 61 แสดงว่าเปิดตอนลูกชายพ่อยังมีชีวิตอยู่ ห้าปีก่อนเสียชีวิตเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้?
มหาหมี : อาจมีคนขอให้เปิดเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีอาทรประชานาถ
ถ้าแกไม่ได้เปิดเอง ก็ต้องมีคนอื่นเอาบัตรแกไปเปิดในนามอลงกต พลมุข?
มหาหมี : ครับ แตอย่างไรก็แล้วแต่ หลังเสียชีวิตต้องมีกระบวนการทางทะเบียนของกระทรวงมหาดไทย คือจำหน่ายเสียชีวิต มันก็จะดีลีททุกอย่าง ทุกอย่างขึ้นตัวแดงทั้งหมดไม่สามารถดำเนินการได้ ตรงนี้ต้องไปดูว่าจำหน่ายตายแล้วเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎร์หรือยัง ไม่งั้นก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลย
พ่องง?
เสริมวิทย์ : งงไปหมดเลย
มีประเด็นที่คุณเฉลิมพลแกออกมาแถลงข่าวร่วมกับทนายความวัดพระบาทน้ำพุ เขายืนยันว่าเขาเป็นญาติคุณอลงกล พลมุขที่เสียชีวิต และเขาก็ไปงานศพมาด้วย ส่วนท่านอลงกต ท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นญาติทางไหน แต่ขณะเดียวกันเลขบัตรประชาชนไม่เหมือนกับอลงกตที่เสียชีวิตไปแล้ว แต่ขณะเดียวกันยังข้องใจ พอเขาก้าวออกมาจากห้องแถลงข่าว ท่านก็ให้สัมภาษณ์ใหม่ ผมว่าหลายคนอาจตีประเด็นว่าตกลงเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติ ข้างในแกพูดถึงอลงกต แต่ข้างนอกแกพูดถึงหลวงพ่ออลงกตหรือเปล่า แต่ก็มีบางคำที่บอกว่าเป็นอะไรกับคุณอลงกต แกบอกแค่นามสกุลเหมือนกันหรือเปล่า ตกลงแกจะสื่ออะไรกันแน่ ข้างนอกเพื่อความเป็นธรรมของแก แกอาจพูดในมุมที่ว่าพระอลงกต ไม่ใช่ญาติของแก เพราะญาติอยู่อยุธยา งงไปหมด อยากให้พี่เฉลิมพลออกมาชี้แจง จะได้เข้าใจ เอาตรงๆ ตอนแรกผมฟังก็คิดว่าพี่ปฏิเสธว่าไม่ใช่ญาติ แต่ถ้ามานั่งฟังซ้ำๆ เพื่อความเป็นธรรมของพี่เขา เขาน่าจะพูดถึงหลวงพ่ออลงกต มหาหมีมองยังไง ตอนนี้งงไปหมด เวียนหัว?
มหาหมี : เรื่องวัดพระบาทน้ำพุ จริงๆ ไม่ได้ซับซ้อน แต่ข้อปลีกย่อยมันซับซ้อน หลักๆ เลยคือหมอบีซัดทอดวัด ซัดทอดหลวงพ่อ หลวงพ่อก็ไม่มาชี้แจงเรื่องการทำบัญชีมูลนิธิ 6 ที่และของวัด และนำไปสู่การตรวจสอบประวัติส่วนตัวท่าน แค่นั้นเอง เอาจริงๆ พอตรวจไปตรวจมา ในทางกฎหมายผมว่ามันก็พันกับเงินมูลนิธิและเงินวัด กลายเป็นว่าหลวงพ่อใช้ชื่อก็ดี ใช้บัญชีต่างๆ ก็ดี ที่ไปผูกกับพี่อลงกตที่เสียชีวิต เงินไปเข้าหนึ่งในหกมูลนิธิ มันยิ่งเป็นข้อพิรุธในทางกฎหมาย ว่าการใช้บัญชีคนตายก็ดี ไปผูกบัญชีธนาคารแล้วโอนเข้ามูลนิธิ กับการที่มีคนนามสกุลเดียวกันกับคนในวัดพระบาทน้ำพุ อย่างหลวงพ่ออลงกต และท่านประธานมูลนิธิคนเมื่อกี้ และคุณอลงกตที่เสียชีวิตไป กลายเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดเลย ฉะนั้นมันก็เป็นต้นตอในการหาความจริง แต่จริงๆ สามารถแยกบุคคลได้ชัดเจน หลวงพ่อก็คือหลวงพ่อ ลูกชายคุณพ่อก็ส่วนนึงต่างหาก ประธานมูลนิธิก็ส่วนนึง แต่ทั้งสามคนนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวพันกันหรือไม่ยังไง ทางคดีตรงนี้น่าสนใจนะครับ ถ้าเป็นคดีขึ้นมา
กรณีหลวงพ่อลงข้อมูลในใบสุทธิ เลข 13 หลัก?
มหาหมี : ข้อสังเกตใบสุทธิฉบับนี้ น่าจะเป็นใบสุทธิทำขึ้นมาใหม่ หลักในการทำใบสุทธิใหม่ทำเลยไม่ได้ ต้องมีต้นขั้วใบสุทิเดิมที่อ้างว่าหาย ถ้าไม่มีต้นขั้วต้องมีหลักฐานเดิมทั้งหมดที่เป็นใบสูติบัตรและเอกสารการบวชของพระอุปัชฌาย์ ถึงจะนำไปสู่การออกใบสุทธิฉบับนี้ได้ แต่กลายเป็นว่าตอนออกใบสุทธิ ข้อมูลทั้งหมดมาจากการให้ถ้อยคำด้วยวาจา หรือเขียนด้วยตัวหลวงพ่อเองซึ่งใบสุทธิหาย ซึ่งตามกฎหมายสงฆ์ทำแบบนี้ไม่ได้ ต้องมีต้นขั้วเดิม และท้ายที่สุดต้องมีคนรับรองว่าเอกสารเป็นจริงหรือเปล่า มันนำไปสู่การที่เลข 13 บัตรในใบสุทธิไปสอดคล้องกับคุณอลงกต ที่เสียชีวิต และชื่อโยมพ่อโยมแม่ก็สอดคล้องกับคุณพ่อคุณแม่พี่อลงกตที่เสียชีวิต หลักฐานเดิมโยมพ่อชื่อนายเสย แม่ก็ชื่อแม่นิด มันขัดแย้งกันทั้งหมด ตามกฎหมายหนังสือสุทธินี้ใช้การไม่ได้เลยครับ ข้อสังเกตอีกอย่างในปี 2529 ที่ท่านอ้างว่าบวช 1 มี.ค. 29 ถ้าท่านอ้างว่าบวชตั้งแต่ปี 22 ที่วัดบวรฯ ทำไมต้องบวชใหม่ 1 มี.ค.ปี 29 โดยพระอุปัชฌาย์ที่ลพบุรี แต่ในวิกิพีเดีย ในประวัติที่เขาทำ เขาเขียนว่าท่านบวชปีบวรฯ ปี 22 อีกวัดเขียนว่าได้ไปทัฬหีกรรม แปลว่าทำให้มั่นคง กับพระอุปัชฌาย์ที่ลพบุรี ปี 29 กรณีนี้หมายถึงว่าไม่ได้สึกนะครับ หมายถึงว่าพรรษาต่อ แต่ทำไมหนังสือสุทธิต้องมาออกที่นี่เลย หนังสือสุทธิเดิมต้องออกตั้งแต่วัดบวรฯ หนังสือสุทธิต้องมีฉบับเดียวคือที่วัดบวรฯ วัดบวรฯ ต้องเป็นคนออกให้ สมเด็จพระสังฆราชเซ็น แต่ปรากฎว่าบอกทำทัฬหีกรรมเมื่อ 1 มี.ค. 29 กับพระอุปัชฌาย์รูปนี้ แล้วออกใหม่ ตรงนี้เป็นไปไม่ได้ การเป็นไปไม่ได้ มีข้อพิรุธอีกอย่าง หลวงปูอุปัชฌาย์ที่ท่านให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท่านบอกว่ามาเป็นผ้าขาวหกคน แต่งชุดขาวมาไม่ได้เป็นพระมานะครับ การทำทัฬหีกรรมต้องเป็นผ้าเหลืองครับ เป็นพระแล้วไปบวชซ้ำ ตรงนี้เลยขัดแย้งกันทั้งหมด ในปี 29 ถ้าบวชวัดบวรฯ ต้องมีหนังสือสุทธิมาถึงปัจจุบัน แต่ปรากฏว่ามีการขอทำหนังสือสุทธิใหม่ปี 29 แล้วไม่มีหนังสือสุทธิเดิม เป็นการเล่าเองบอกเองทั้งหมด ข้อมูลเลยคลาดเคลื่อนและยอมรับไม่ได้ ทั้งวันเดือนปีเกิดต่างๆ ก็ไม่สอดรับกัน
ปีเกิดท่านมี 3 ปี 1 ธ.ค. 2498, อีกอัน 1 ธ.ค.2505 , 6 ก.พ.2503 ?
มหาหมี : จากที่ได้ดูข้อมูลจากสื่อมวลชน ท่านเกิดวันที่ 6 ก.พ. 2503 ข้อมูลทางเว็บไซต์ 9 ธ.ค. 2496 สามคือข้อมูลทางใบสุทธิเมื่อกี้ ท่านเกิด 1 ธ.ค. 2498 และใบขอบวช 1 ธ.ค. 2025
ทั้งหมดกี่ปี ที่แกเกิด?
มหาหมี :4 ปีครับ เกิดปี 2503 หนึ่งฉบับ เกิดปี 2505 หนึ่งฉบับ เกิดปี 2496 หนึ่งฉบับ และ 2498 หนึ่งฉบับ ไม่ตรงกันเลย การที่จะดูว่าหลวงพ่อเกิดปีไหน อันนี้เป็นข้อสันนิษฐาน ไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริง ถ้าท่านเกิดปี 2496 หรือ 2497 ท่านจะไม่เจอคุณอลงกต ที่โรงเรียนแก่นนคร ไม่ได้เตะฟุตบอลกันแน่นอน แต่ถ้าท่านเกิดปี 2505 ท่านก็จะเกิดปีเดียวกับคุณอลงกต แต่ถ้าเกิดปี 03 ท่านจะเป็นรุ่นพี่อลงกตสามปี ทันกัน ข้อสันนิษฐานที่สองคือการบวชแล้วได้ฉายาพระ ปี 03 ท่านเกิดวันเสาร์ วันที่ 1 ธ.ค. 05 ก็เป็นวันเสาร์ นอกนั้นปี 96 98 เป็นวันพุธกับพฤหัสฯ ไม่ตรงกับฉายาพระ ฉะนั้นถ้าจะนับฉายาเป็นที่ตั้ง หลวงพ่อต้องเกิด 6 ก.พ. ปี 03 กับ 1 ธ.ค. ปี 2505 เพราะโดยกายภาพ อายุท่าน น่าจะเกิดช่วงปี 03 นี่คือข้อสันนิษฐานนะครับ
จากข้อมูลพระอลงกตเกิดและทำสูติบัตรปี 2503 ตอนนั้นใช้ชื่อด.ช.ไกรเพ็ชรแก้ว จากนั้นก็เข้าสู่ระบบทะเบียนบ้าน ที่จ.ขอนแก่น 6 ก.พ. 2503 ตอนนั้นประเทศไทยยังไม่มีการใช้เลข 13 หลัก จน 26 ธ.ค. ปี 27 ประเทศไทยเริ่มใช้เลข 13 หลักแล้ว ก็เปลี่ยนชื่อเป็นนายเกรียงไกร เพ็ชรแก้ว พร้อมมีเลข 13 หลัก ในปี 2527 ปีเกิด 2503-2552 นายเกรียงไกรไม่เคยปรากฎรูปถ่ายในระบบทะเบียนราษฎร์เลย เพราะใช้ชีวิตไม่เคยทำบัตรประชาชนมาตลอด 49 ปี จู่ๆ ปี 52 ตัวท่านเองไปทำบัตรประชาชน แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเขาคือเกรียงไกร เพช๋รแก้ว ทำบัตรครั้งแรก 2 มี.ค. 52?
มหาหมี : สาเหตุที่ต้อง 52 เพราะมีมติเถรสมาคมปี 2552 ภายหลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประชาชน เดิมพระเป็นข้อยกเว้น แต่ปัจจุบันต้องมี ปี 2551 มหาเถรสมาคม กำหนดให้พระทำก็ได้ หรือไม่ทำก็ได้ ถ้าใครทำก็แสดงสูติบัตร หรือใบเกิด หลักฐานการทำบัตรก่อน ถ้าไม่มีก็ต้องมีสังกัดวัด มีระบุตัวตนแน่นอน แล้วไปทำบัตร ท่านก็เลยไปทำและเปลี่ยนชื่อเลย ข้อมูลวันเดือนปีเกิดในบัตรประชาชนต้องเชื่อถือได้ เพราะการทำบัตรประชาชนเขาต้องดูใบเกิด ต้องมีสูติบัตรยืนยัน
ท่านทำบัตรครั้งแรก 2 มี.ค.52 ชื่อคือเกรียงไกร จากนั้นท่านเองไปแจ้งขอเปลี่ยนชื่อที่ลพบุรี จากเกรียงไกร เป็นพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต พูลมุข) เป็นชื่อใหม่ แล้วมีการทำบัตรใหม่อีกในปี 59?
มหาหมี : ที่ทำบัตรใหม่ หลังทำปี 52 ท่านต้องไปทำบัตรให้เป็นชื่อปัจจุบันของท่าน ตอนนั้นท่านเป็นเจ้าคุณ ท่านมีชื่อว่าพระอุดมประชานาถ ปัจจุบันท่านเป็นพระราชวิสุทธิประชานาถ ท่านคงใส่ชื่อเดิมท่าน เลยกลับชื่อใหม่สลับไปสลับมา
ไม่นะ ย้อนกลับไปปี 52 ท่านเปลี่ยนชื่อเป็นพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต พูลมุข) จากนั้นไปทำบัตรครั้งที่สอง ใส่ชื่อใหม่เป็นพระอุดมประชาทร (อลงกต พูลมุข) แล้วหลังจากนั้น 9 เดือนไปเปลี่ยนใหม่อีก จากพระอุดม กลับไปเป็นชื่อเดิมอีก แต่ยังมีอลงกต พูลมุขอยู่ เหมือนตอนนั้นท่านไปเปลี่ยนแล้วไปลดสมณศักดิ์ตัวเอง เลยต้องกลับมาเป็นชั้นราชย์เหมือนเดิม?
มหาหมี : จากข้อมูลที่ปรากฏท่านชื่อเกรียงไกรตลอดเวลา เพียงแต่ว่าท่านสมมติให้เรียกท่านว่าอลงกตเท่านั้นเอง เพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเลย ที่สำคัญต้องย้อนไปดูปี 29 ตอนนั้นท่านก็เป็นเกรียงไกรอยู่นะ แต่ลงในใบสุทธิว่าเป็นอลงกต ตรงนี้ยิ่งย้อนแย้งไปกันใหญ่ ว่าทำไมต้องใช้ชื่ออลงกต
“พี่รุ่ง” ภรรยาคุณอลงกต คบหาคุณอลงกตมานานหรือยัง?
รุ่ง : ตั้งแต่แต่งงานกันมาเมื่อปี 2549 ค่ะ
ในปี 61 สามีพี่เคยเปิดบัญชีธนาคารกรุงเทพ แล้วให้โอนเงินเข้าสู่บัญชีมูลนิธิที่ชื่อว่าอาทรประชานาถมั้ย?
รุ่ง : ไม่เคยค่ะ เขามีบัญชีกรุงไทยฉบับเดียวค่ะ บัญชีเงินเดือนค่ะ
บัญชีกรุงไทยผูกพร้อมเพย์มั้ย?
รุ่ง : ไม่มีค่ะ เพราะเขาเป็นคนไม่ทำธุรกรรมทางนี้เลย
แสดงว่าคุณอลงกตไม่เคยเปิดบัญชีพร้อมเพย์ แต่พี่ทราบมั้ยตอนนี้ชื่อสามีพี่ เลขบัตรประชาชนสามีพี่ ปี 61 มีคนนำไปผูกกับพร้อมเพย์ให้คนโอนเข้าไปเพื่อเข้าบัญชีที่ชื่อว่าอาทรประชานาถ?
รุ่ง : ไม่ทราบเลย รู้พร้อมสื่อนี่แหละค่ะ เขามีบัญชีเงินเดียว บัญชีกรุงไทย สาขาชัยนาท ฉบับเดียว ไม่เคยเปิดพร้อมเพย์ ไม่เคยเปิดอะไรเลย เขาไม่ทำธุรกรรมทางโทรศัพท์เลย
พี่แจ้งความหรือยัง?
รุ่ง : ลูกชายไปลงบันทึกประจำวันแล้วจ้ะ
พี่เคยทราบมั้ย มีบุคคลที่ชื่อเดียวนามสกุลเดียวกับสามีพี่เลย?
รุ่ง : ไม่ทราบค่ะ รู้แค่ว่ามีพระชื่ออลงกต แต่มานามสกุลพลมุขด้วย ไม่ทราบตรงนี้เลยจ้ะ
มหาหมี : พี่อลงกตตอนมีชีวิตอยู่ เคยไปวัดพระบาทน้ำพุบ้างมั้ย
รุ่ง : ไม่เคยค่ะ ตั้งแต่แต่งงานกันมาไม่เคย แต่ก่อนหน้านั้นไม่ทราบนะคะ ตั้งแต่ปี 49 ไม่ปรากฏว่าไปเลยค่ะ
มหาหมี : พี่อลงกตตอนเรียนแก่นนคร พี่ทราบมั้ยว่าแฟนพี่ชอบเตะฟุตบอล
รุ่ง : ไม่ทราบค่ะ ไม่เคยคุยเรื่องนี้เลย
พี่จะทำยังไงต่อไป?
รุ่ง : ตอบไม่ถูก ก็งงๆ มึนๆ อยู่ มันอะไรไม่รู้กับชีวิต ดูวุ่นวาย
ตอนนี้มีใครโทรมาข่มขู่บ้างมั้ย?
รุ่ง : ไม่มีค่ะ
พี่ได้คุยกับพ่อเขาบ้างมั้ย?
รุ่ง : ไม่ได้คุยเลยค่ะ
มหาหมี : ต้องแนบใบบันทึกประจำวันแล้วแจ้งที่แบงก์ว่ามีการใช้ชื่อแฟนพี่ในการเปิดบัญชี แจ้งแบงก์ให้เขาตรวจสอบนะครับ
รุ่ง : ค่ะ
มหาหมี : เรื่องนี้ทำให้วัดพระบาทน้ำพุกับมูลนิธิซับซ้อนเข้าไปใหญ่ เพราะโดยพฤติการณ์ มีกระบวนการชักใยใช้เงินอยู่หรือเปล่า ขนาดชื่อมูลนิธิอาทรประชานาถ ที่โอนเงินพร้อมเพย์จากผู้เสียชีวิตไป มูลนิธิยังไม่สามารถชี้แจงได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น ขณะที่ประชาชนกับสื่อมวลชนเขาสงสัยกระบวนการในการใช้เงินของมูลนิธิกับของวัดว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไร เนื่องจากมูลนิธิเป็นองค์กรที่ต้องแจ้งภาษี แจ้งกระบวนการทุกอย่างให้สรรพากรรู้ ตรงนี้โจทย์ใหญ่เลยนะ คณะกรรมการวัดต้องชี้แจงเรื่องนี้ให้ได้ ไม่ใช่ชี้แจงเมื่อวานนะ เมื่อวานโดยสาระสำคัญมีแต่ข้อเท็จจริง ไม่มีประเด็นข้อกฎหมายหรือประเด็นการเงินต่างๆ ที่พ้นผิดได้เลยถ้ามีข้อกล่าวหา ถ้ามีการกล่าวหาเมื่อไหร่ท่านจะชี้แจงยังไง ในเมื่อการชี้แจงการเงินต้องมีเส้นทางการเงิน ในเอกสารทั้งหมดโดยชอบ ตรงนี้น่าเป็นห่วงมากครับ
พ่อจะไปแจ้งความมั้ย?
เสริมวิทย์ : ไม่ได้ทำครับ
จะไปแจ้งไว้ก่อนมั้ย?
เสริมวิทย์ : ถ้าเป็นคนไม่ดีก็น่าทำ แต่นานมาแล้ว อลงกตเขาไม่สนใจเรื่องนี้หรอก เขาสนใจงานอย่างเดียว เรื่องเงินทองเรื่องเกี่ยวข้องพวกนี้ไม่สนหรอก มีเท่าไหร่ให้เมียเท่านั้น กับเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาอยู่ข้างบ้าน