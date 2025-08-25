วัดท่าไม้ จัดให้ เสิร์ฟไข่เจียวปูฉ่ำๆ จานละแค่ 45 บาท นำรายได้ทำบุญ คนท้อง ผู้พิการ ทานฟรี

วัดท่าไม้ จัดให้ เสิร์ฟไข่เจียวปูฉ่ำๆ จานละแค่ 45 บาท นำรายได้ช่วยเหลือสัตว์ในวัด
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัดท่าไม้ สมุทรสาคร ได้โพสต์เฟซบุ๊กสืบเนื่องจากกรณีไข่เจียวปู ร้านเจ๊ไฝ ระบุว่า ไม่เป็นไรมันแพงมากมากินที่วัดท่าไม้เลย หลวงพี่ขอโยมมาแล้ว วันศุกร์ 29 เสาร์ 30 อาทิตย์ 31 นี้
ไข่เจียวปูฉ่ำๆเลย ไข่ปูลาวา เนื้อปูผัดกระเพา ข้าวผัดปู สูตรเจ้เต่ามหาชัย เอาสุด ไหนๆก็ไหนๆแล้ว ธรรมดา 45 พิเศษ 55 มีข้อแม้ ห้ามเกินคนละ 2 จาน 09.14 น.-15.00 หยุดนะ
ขอขอบคุณเจ้าภาพเนื้อปู เจ้าภาพไข่ไก่ เจ้าภาพข้าวหอมมะลิอย่างดี เจ้าภาพน้ำดื่ม เจ้าภาพน้ำจิ้มซอสพริก และ น้ำพริกน้ำปลา
พระอจได้ให้อจฟุ๊ค อจนุ ได้เตรียมฝึกคนทำให้ 4 เมนูนี้แล้ว ให้ทดลองทานที่ร้านเจ้ไฝแล้วให้นำมาให้ด้วย
ทุกคนต้องได้กินไข่เจียวปูเจ้ไฝแน่นอน
คนท้อง ผู้ชรา ผู้พิการ เด็ก ทานฟรี สาธุๆตามใจเจ้าภาพ เจ้าภาพประสงค์ให้นำรายได้บริจาคใช้พี่ช้างบุญชู วัว กระบือ แพะแกะและสุนัขจรจัดที่ศูนย์ดูแลของวัด