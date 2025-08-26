ด่วน! บุกรวบ หลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ยักยอกเงินบริจาค-ฟอกเงิน

ด่วน! บุกรวบ หลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ กลางดึก ยักยอกเงินบริจาค-ฟอกเงิน นำตัวมากองปราบ
เมื่อเวลา 02.02 น. วันที่ 26 สิงหาคม พ.ต.ต.เอกรัฐ จันทร์มณี ตำแหน่ง สว.กก.1 บก.ป. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่า เมื่อเวลา 01.00 น.ที่ผ่านมา ได้ร่วมกันจับกุมตัว พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ หลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ จ81/2568 ลงวันที่ 22 ส.ค.2568 ได้ที่มูลนิธิใจฟ้า
ด้วยมีหลักฐานอันสมคารเชื่อว่า พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ อลงกต พูลมุข ทุจริตยักยอกเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุ เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย
ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิขอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฟอกเงินและสมคนโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินกรณีมีหลักฐานสมควร
เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ป. จึงได้ควบคุมตัว พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ หลวงพ่ออลงกต ไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พร้อมกับแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบดังนี้
- สิทธิในการพบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
- สิทธิในการให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้ในชั้นสอบสวน
- สิทธิในการได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อญาติได้ตามสมควร
- สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดเจ็บป่วย
นอกจากนั้น ยังจัดให้ผู้ต้องหาสามารถติดต่อกับญาติหรือผู้ซึ่งผู้ต้องหาไว้วางใจเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมได้ในโอกาสแรก ที่ผู้ต้องหามาถึงที่ทำการเข้าใจสิทธิของตนดีแล้วจากการตรวจสอบร่างกายปกติ
มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่นำตัวหลวงพ่ออลงกตมาสอบปากคำที่กองปราบปราม กรุงเทพฯ ล่าสุดถึงกองปราบแล้ว