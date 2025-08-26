บิ๊กเต่า เผยจู่โจมจับ พระอลงกต กลางดึก เพราะส่อหลบหนี ผงะเจอเงินแสนซุกรถตู้
วันที่ 26 สิงหาคม พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ยืนยันว่า เมื่อคืนนี้ เวลา 02.00 น. ชุดสืบสวนได้เข้าจับกุม หลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ภายในอาคารสนามฟุตบอลใจฟ้าฯ
เดิมชุดสืบสวนจะเข้าจับกุม 08.00 น.วันที่ 26 สิงหาคม แต่หลวงพ่ออลงกต มีพฤติการณ์พยายามจะหลบหนี ชุดสืบสวนจึงเข้าแสดงตัวจับกุม เบื้องต้นยังให้การปฏิเสธ ซึ่งขณะนี้ชุดสืบสวนได้คุมตัวหลวงพ่ออลงกต ไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สอบสวนกลาง
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ระบุว่า คดีนี้นอกจากหลวงพ่อแล้ว ยังมีหลักฐานอีกหลายประเด็นที่ต้องดำเนินการต่อ โดยเฉพาะบุคคลใกล้ชิด ที่อาจเข้าข่ายในการกระทำความผิดกฎหมายด้วย
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อช่วงเวลาประมาณ 01.00 น. ขณะที่ทีมตำรวจกำลังเฝ้าติดตาม ความเคลื่อนไหวของ พระอลงกต แต่อยู่ๆกลับพบ พฤติกรรมที่เชื่อได้ว่าจะมีการหลบหนี ทางตำรวจจึงได้เข้าแสดงหมายจับในทันที ซึ่งจากการตรวจค้นภายในรถ ก็พบเงินสดหลักแสน ที่กระจายอยู่ตามกระเป๋าต่างๆ ซึ่งในขณะนี้กำลังสอบปากคำและขยายผลต่อไปว่า เงินสดที่พวกนั้นกำลังจะนำไปทำอะไร