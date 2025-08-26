ยังไม่ได้จับสึก!! ตร.คุมตัว หลวงพ่ออลงกต สอบเข้ม เผยฉันเช้าได้น้อย
วันที่ 26 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการจับกุม หลวงพ่ออลงกต เจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปสอบปากคำที่ห้องทำงาน พ.ต.ท.สมเดช สาระบรรณ์ รองผกก. 1 บก.ป. บนชั้นที่ 3 อาคารประชาอารักษ์ บก.ป. แต่ยังไม่ได้ถูกสึกจากการเป็นพระ
โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ถวายอาหารเช้าเป็น ข้าวสวย น้ำพริกอ่อง ไข่ดาว และต้มจับฉ่าย ทั้งนี้มีรายงานด้วยว่าหลวงพ่ออลงกต มีลักษณะร่างกายที่ผอมกว่าเดิมสมัยที่ยังอยู่ที่วัด และสามารถฉันอาหารไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น