สุชาติ เผย รอหลักฐานจากตร. เพื่อจับสึกพระอลงกต รับต้องเร่งสังคายนาพุทธศาสนา
เมื่อเวลา 10.15 น. วันที่ 26 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวถึงกรณีการจับกุมหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ ว่า เมื่อตำรวจไปจับแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน เรากำลังขอหลักฐานหมายจับหรือการดำเนินคดีหรือแจ้งข้อกล่าวหามา เพื่อมาประกอบการพิจารณาในการลาสิกขาของพระอลงกต ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของมหาเถรสมาคม ซึ่งตามประกาศของมหาเถรสมาคมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เมื่อสมัยก่อนนั้นใช้เวลาเพราะต้องให้มีคณะสังฆาธิการชั้นปกครองสอบสวน แต่ตอนนี้หากมีหลักฐานประกอบการพิจารณาว่ามีมีความผิดมีความเสื่อมเสียก็สามารถจะดำเนินการได้เลย คิดว่าเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ คงดำเนินการแล้ว เพราะทางพศ. มีหน้าที่ประสานกับทางมหาเถรสมาคม เพื่อแจ้งให้ดำเนินการต่อไป หลังจากการสอบสวนเสร็จก็คงมีการจับลาสิกขา
เมื่อถามต่อว่า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะมีการดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เช่น ในเรื่องการใช้เงินวัด นายสุชาติกล่าวว่า ตรงนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้ว แต่อย่างไรก็ตามทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศ.จ.) ลพบุรี จะเข้าไปสะสางเรื่องภายในวัด วันนี้คาดว่าจะมีการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสรูปใหม่ โดยคาดว่าจะเป็นเจ้าคณะตำบล โดยจะต้องลาออกจากเจ้าคณะตำบลก่อนไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนกัน
เมื่อถามว่า จะมีการสังคายนาพุทธศาสนา ควบคู่ไปกับเหตุการณ์นี้เลยหรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า ทางพศ. ก็คงต้องดำเนินการตามหน้าที่ แต่เรื่องของการควบคุมความประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์นั้นเป็นของมหาเถรสมาคม โดยเมื่อวานนี้ (25 ส.ค.) ตนก็ได้ไปคุยกับกรรมการมหาเถรสมาคมแล้ว ก็คงจะต้องเริ่มดำเนินการก่อน
เมื่อถามต่อว่า ในส่วนทีได้ไปคุยมา ทางมหาเถรสมาคมมีความเห็นอย่างไรบ้าง นายสุชาติกล่าวว่า ท่านก็เป็นห่วง และเห็นด้วยในการที่จะมีการเคร่งครัด ใช้คำว่าสังคายนาอาจจะแรงไป แต่ก็ต้องถึงขั้นสังคายนาไม่อย่างนั้นธุรกิจทางศาสนาจะแย่ลงเรื่อยๆหากเราไม่เร่งทำอะไร