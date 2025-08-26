ยันพระอลงกต หนีทหารจริง แต่คดีหมดอายุความแล้ว พบทำเรื่องผ่อนผัน ครบกำหนดไม่รายงานตัว
วันที่ 26 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวตรวจสอบข้อมูลกรณีพระอลงกต หรือนายเกรียงไกร เพ็ชรแก้ว ไม่เข้ารับการคัดเลือกทหาร ที่จ.ขอนแก่น โดยมีแหล่งข่าวระบุว่า ตามหลักฐานเอกสารแล้วพระอลงกต ไม่ได้มาเข้ารับการตรวจเลือกทหาร แต่ก็ได้มาทำเรื่องผ่อนผันอยู่ ในปี พ.ศ.2524 แต่เหตุผลในการผ่อนผันในสมัยนั้นก็ต้องตรวจสอบอีกครั้ง เพราะเราไม่ได้อยู่ในสมัยนั้น
อย่างไรก็ดี ทราบว่า พระอลงกต ได้บวชเป็นพระในปี พ.ศ.2529 ซึ่งตอนนั้นท่านหมดเหตุผ่อนแล้ว พออายุ 30 ปี ตามข้อกฎหมายกำหนดว่า ชายไทยทุกคนถือว่าพ้นราชการทหาร ในการเป็นทหารกองประจำการทุกคน ซึ่งนายอำเภอสามารถเรียกชายไทยมาเข้ารับการเกณฑ์ทหารได้ถึงอายุ 29 ปี และแม้ว่าในช่วงก่อนอายุครบ 30 ปี ทางการเรียกมาเกณฑ์ทหารไม่ได้ แต่ก็จะมีผลบังคับทางคดีในระยะหนึ่ง
โดยแยกเป็น 2 กรณี กรณีที่1 ไม่มารับหมายเรียกเกณฑ์ทหาร มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 300 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยมีอายุความ 5 ปี กรณีที่ 2 คือ ได้รับหมายเรียกและทราบวัน เวลา สถานที่ในการตรวจเลือกแล้ว แต่เจตนาไม่มา หรือ ไม่อยู่จนการตรวจเลือกแล้วเสร็จ มีโทษจำคุก 3 ปี อายุความ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับหมายเรียก กรณีนี้แม้จะบุคคลจะได้รับหมายเรียกในช่วง อายุ 29 ปี แต่ไม่มาเกณฑ์ทหาร อายุความทางคดีก็จะมีผลบังคับไปจนบุคคลนั้น อายุ 39 ปี ซึ่งกรณีของพระอลงกต ปัจจุบันข้อบังคับทางคดีที่เกี่ยวกับการหนีทหาร ไม่สามารถบังคับใช้กับท่านได้แล้ว เพราะคดีหมดอายุความไปแล้วทั้ง 2 กรณีข้างต้น แต่จะมีผลเพียงทางอ้อม คือ บุคคลนั้น ซึ่งรวมทั้งพระอลงกตด้วย คือ บุคคลนั้นจะไม่มีเอกสารทางทหารไปแสดงกับบริษัทหรือองค์กรที่ไปสมัครงานว่า ตนเองได้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือแม้กระทั้งการทำเอกสารทางราชการ หากมีการขอหลักฐานเกี่ยวกับการผ่านการเกณฑ์ ก็จะไม่สามารถออกให้ได้
แหล่งข่าวยังระบุด้วยว่า ชายไทยเมื่ออายุครบ 17 ปี กฎหมายกำหนดว่า จะต้องมาลงบัญชีทหาร ขั้นตอนนี้จะได้รับหลักฐานเป็นเอกสาร สด.9 ต่อมาเมื่ออายุครบ 20 ปี มีหน้าที่มารับหมายเรียก จะได้รับหลักฐานเป็นเอกสาร สด.35 และเมื่ออายุครบ 21 ปี ก็มีหน้าที่มาเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ขั้นตอนนี้จะได้รับหลักฐานเป็นเอกสาร สด.43 กรณีสมัครใจเข้ารับราชการทหาร หลังปลดประจำการเอกสารดังกล่าว จึงจะถูกยกเลิก และบุคคลจะได้รับเอกสาร สด.8
โดยกรณีของพระอลงกต พบว่า ท่านมีเอกสาร สด.9 แต่ไม่มี สด.43 เพราะไม่ได้มาเข้ารับการเกณฑ์ทหาร รวมทั้ง สด.8 ก็ไม่มี เพราะไม่ได้เข้ารับราชการทหาร แต่มีข้อมูลการยื่นเรื่องขอผ่อนผัน ในช่วงปี 2524 – 2525 ที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตพิษณุโลก สาขาเกษตรศาสตร์ แต่พอทำเรื่องผ่อนผันแล้ว เมื่อถึงกำหนดวันให้มารายงานตัว พระอลงกตกลับไม่มาตามกำหนด