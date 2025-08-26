‘เจ้าคณะลพบุรี’ สั่งตรวจสอบทรัพย์สิน – ทำแผนฟื้นฟู ‘วัดพระบาทน้ำพุ’
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามนำกำลังบุกจับกุม พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ ข้อหาทุจริตยักยอกเงินวัด และได้มีการคุมตัวมาที่กองบังคับการปราบปราม และล่าสุดทราบว่า
หลวงพ่ออลงกต ลาสิกขา (สึก) จากการเป็นพระแล้วนั้น ในส่วนของวัดพระบาทน้ำพุ ทางเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ได้มีการแต่งตั้ง พระครูสุวัฒน์กิตติสาร เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ แล้ว
และหลังจากนี้ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ตรวจสอบกิจการของวัด ตรวจสอบค่าใช้จ่ายของวัด รวมทั้งทำแผนฟื้นฟูวัดพระบาทน้ำพุระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ด้วย ทั้งนี้จากรายงานเบื้องต้นพบว่า วัดพระบาทน้ำพุมีพระจำพรรษาเพียง 4-5 รูปเท่านั้น ไม่มีเณร ส่วนที่เหลือจะเป็นจิตอาสาที่หลวงพ่ออลงกตเลี้ยงดูอยู่
นายอินทพร กล่าวต่อว่า คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นจะเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินของวัด เงินในบัญชีวัดเท่านั้น ไม่มีอำนาจไปตรวจสอบในส่วนของมูลนิธิ ซึ่งทราบว่าทางผู้ว่าฯลพบุรี ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าฯลพบุรี ดำเนินการในส่วนมูลนิธิต่างๆของวัดพระบาทน้ำพุแล้ว