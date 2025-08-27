ตร.แยกรถ คุมตัวทิดจอร์จ-หมอบี ฝากขังศาลอาญาทุจริต
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 ส.ค.68 ที่กองบังคับการกองปราบปราม เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวอดีตพระอลงกต และนายเสกสันน์ หรือหมอบี ออกมาจากห้องคุมขัง ที่อาคารศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อนำตัวส่งฝากขังต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้รถยนต์คนละคันกัน
โดยพบว่า อดีตพระอลงกตสวมเสื้อยืดสีน้ำตาลและกางเกงขาสั้ สีน้ำตาลเข้ม ก่อนที่จะนำผ้าเช็ดตัวสีส้มมาห่มคลุมร่างกาย โดยมีศิษยานุศิษย์ประคองด้านข้าง ผู้สื่อข่าวพยายามสอบว่ารู้สึกกังวลใจ หรือมีอะไรอยากจะชี้แจงหรือไม่ พร้อมกับถามถึงความรู้สึกหลังจากที่ลาสิกขาแล้ว ด้านอดีตพระอลงกตได้แต่ยิ้มแย้ม และยกมือปฏิเสธไม่ได้ตอบคำถามใดๆ จากนั้นผู้สื่อข่าวถามต่อว่า “ไปศาลใช่หรือไม่” อดีตพระอลงกตตอบสั้นๆ ว่า “ไปศาล”
ขณะที่ หมอบียังสวมใส่ชุดเดิม คือเสื้อแขนสั้นสีครีม และกางเกงขายาวสีน้ำตาล เจ้าตัวไม่ได้ตอบคำถามใดๆ กับสื่อมวลชน เพียงแค่ยิ้มให้เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม พนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัว