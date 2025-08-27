ปลื้มปีติ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพร แก่ ลูกสาว เศรษฐา ทวีสิน ในโอกาสเข้าพิธีสมรสพระราชทาน

ปลื้มปีติ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพร แก่ ชนัญดา ทวีสิน ลูกสาว เศรษฐา ทวีสิน ในโอกาสเข้าพิธีสมรสพระราชทาน
วันที่ 27 สิงหาคม 2568 ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี และแพทย์หญิง พักตร์พิไล ทวีสิน พร้อมด้วย น.ส.ชนัญดา ทวีสิน บุตรสาวคนเล็ก และ นายกฤตธี ธนวิพุธ เข้าเฝ้าถวายสักการะและรับประทานพร จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสเข้าพิธีสมรสพระราชทาน
หลังจากวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกอบพิธีสมรสพระราชทาน แก่ น.ส.ชนัญดา ทวีสิน กับนายกฤตธี ธนวิพุธ
การนี้ทรงพระราชทานน้ำสังข์และทรงเจิมแก่คู่บ่าวสาว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ยังความปลาบปลื้มแก่ครอบครัวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้