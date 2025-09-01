อ.เฉลิมชัย เจ็บใจ ถูกหลอกยาก ยังโดนพระหลอก ลั่น ขอยึดหลักธรรมะไม่สนบุคคล
กรณีข่าวต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับวงการสงฆ์ไม่นานมานี้ ทำให้สังคมต่างวิพากษ์วิจารณ์ และกระทบต่อวิกฤตศรัทธาไม่น้อย จนหลายคนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมาก
ล่าสุด อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดังชาว จ.เชียงราย ได้ออกมาเผยแพร่คลิปผ่านทางเฟซบุ๊ก ตามติด ชีวิต อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ของลูกศิษย์ โดยว่า อยากพูดมาก คือ เรื่องพระสงฆ์ พระสงฆ์นี่ไม่ดี เป็นพระไม่ดีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล สมัยพระพุทธเจ้าแล้ว มีมาโดยตลอด แต่ศาสนาพุทธก็ยังอยู่ได้ ทุกวันนี้ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นพระที่ไม่ดีมาโดยตลอด แต่จำนวนก็มีอย่างที่เห็น ไม่ได้มาก พระที่ดีก็มีเยอะเพียงแต่เราหาไม่เจอเอง
“แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นที่สุด พระพุทธเจ้าก็บอกให้รักษาธรรมะ ไม่ใช่ยึดติดกับตัวบุคคล บุคคลก็คือพระสงฆ์ ก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ฝึกฝนตนเองเพื่อให้เหนือกว่าคนทั่วไปอย่างพวกเรา โดยมีศีลกำหนด แต่พระสงฆ์อย่างว่าบวชเข้ามาเพื่อทำมาหากินก็มีเยอะ เรื่องธรรมดา ครั้งนี้เป็นความทุกข์ใหญ่ให้ชาวพุทธที่คาดหวังเอาไว้ ทำให้เราเสียใจมาก ตนยังโดน”
“ผมคนถูกหลอกยาก แต่ครั้งนี้ก็ยังถูกพระหลอก ทำให้แม่งงเจ็บใจ เจ็บใจฉิ..หาย แต่ผมก็ไม่เลิกนับถือศาสนาพุทธ ผมรักษาธรรมะ ไม่ได้เชื่อในสงฆ์”
อ.เฉลิมชัยกล่าวอีกว่า ถามว่าศรัทธาในสงฆ์ไหม ต้องขอบอกว่าเลือก แต่ขนาดเลือกแล้วยังพลาดเลย แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะธรรมะเป็นเรื่องใหญ่ เปรียบเสมือนครูที่ไม่ดีมีจำนวนนิดหน่อย ก็ถึงขั้นไม่ส่งลูกไปเรียนนั้นไม่ได้ หรือหมอจำนวนนิดหน่อยที่พลาด เราจะไม่ไปรักษาโรคหรือเข้าโรงพยาบาลเลยหรือ เป็นไปไม่ได้ ดังนั้นอย่าไปสนใจบุคคลแต่ให้สนใจธรรมะของพระพุทธเจ้า สำคัญที่สุด เป็นที่พึ่งที่สุดยอดที่สุด