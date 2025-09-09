สามเณร 9 ขวบ สอบผ่านเป็น ‘ผู้ทรงพระปาติโมกข์’ อายุน้อยที่สุดของไทย – เผยความพิเศษ

ศาสนา

ผู้ทรงพระปาติโมกข์  – พระมหาใจ เขมจิตฺโต (ป.ธ.9) ประธานดำเนินโครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ ปีที่ 5 (พ.ศ.2568) เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กว่า สถิติสามเณรผู้สอบผ่านเป็น ผู้ทรงพระปาติโมกข์ อายุน้อยสุด 9 ปี สามเณรธนากรณ์ โสดาจันทร์

สำหรับ สามเณรธนากรณ์ โสดาจันทร์ อายุ 9 ปี วัดป่าสุคันธาวาส ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา สอบเป็นผู้ทรงพระปาติโมกข์รอบที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2568 ณ พระอุโบสถ วัดกะพังสุรินทร์ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ใช้เวลาในการสอบทั้งสิ้น 46 นาที รับรองถูกต้องตามนี้

พระมหาใจ เขมจิตฺโต เล่าว่า สมมติฐานหนึ่ง ที่ไม่อยากเล่า เพราะเป็นความเชื่อที่ต้องระวังเวลาสื่อ เวลาเล่าในกลุ่มสนทนากัน เล่าได้ แต่เวลาสื่อในสาธารณะอาจจะกลายเป็นประเด็น จึงขอย้ำว่า “เป็นความเชื่อส่วนตัว” คือ มีความเชื่อว่า จะมีพระที่ทรงปาติโมกข์ที่ท่านมรณภาพไปแล้ว กลับชาติมาเกิดเพื่อสืบพระศาสนาตามมโนปณิธานของท่าน และจะทรงจำได้เร็วกว่าเด็กทั่วๆไป ในวัยเดียวกัน
ที่พบแล้วคือ 8 ขวบ และ 9 ขวบ พิเศษสำหรับสามเณรรูปนี้คือ 1.มีสมาธิในการสวด ไม่วอกแวก ไม่ต้องบอกบ่อย 2.อดทนในการสวด แม้มีทุกขเวทนาบ้าง แต่ก็ขยับตัวพอคลาย แล้วก็อยู่กับการสวดจนจบ 3.ไม่มีอาการนิวรณ์ปรากฏ ในขณะสวด แม้จะเพิ่งฉันเพลเสร็จยังมิทันได้พักย่อยอาหาร 4.มีความมุ่งมั่น ตั้งใจตั้งแต่เริ่มท่อง สอบครั้งที่ 1 และสอบรอบที่ 2 แม้จะรอนานก็ไม่บ่น ไม่แสดงสีหน้าเบื่อหน่าย ท้อถอย 5.เป็นผู้ว่าง่าย เชื่อฟังปฏิบัติตามกติกาและโอวาท

อาการของเด็กอายุ 9 ขวบทั่วไปที่จะอยู่กับการสวดรูปเดียวจนครบ 227 สิกขาบทอย่างนี้ จึงนับว่าหาได้ยาก หากไม่ใช่อัธยาศัยเดิมที่สั่งสมมาแล้ว คงทำได้ยาก แต่ก็มีธรรมะกำกับตนในปัจจุบัน รวมถึงมีครูอาจารย์ที่ดี สามเณรจึงสามารถสอบผ่าน คือฝึกจิตจนผ่านเป็นที่ประทับใจ น่าเลื่อมใสศรัทธาของผู้พบเห็น

ปีติ ความอิ่มเอิบใจ จึงเกิดขึ้นแก่ผู้ดำเนินงานทุกท่าน และเป็นอานิสงส์ทำให้เกิดความสำเร็จในโครงการอย่างดี

สามเณรจึงเป็นเจ้าของสถิติ (บันทึกให้สามเณรภูมิใจในตน)
1.สามเณรทรงพระปาติโมกข์อายุน้อยที่สุดในภาคใต้ ประจำปี 2568
2.สามเณรทรงพระปาติโมกข์อายุน้อยที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2568″

