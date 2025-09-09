สามเณร 9 ขวบ สอบผ่านเป็น ‘ผู้ทรงพระปาติโมกข์’ อายุน้อยที่สุดของไทย – เผยความพิเศษ
ผู้ทรงพระปาติโมกข์ – พระมหาใจ เขมจิตฺโต (ป.ธ.9) ประธานดำเนินโครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ ปีที่ 5 (พ.ศ.2568) เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กว่า สถิติสามเณรผู้สอบผ่านเป็น ผู้ทรงพระปาติโมกข์ อายุน้อยสุด 9 ปี สามเณรธนากรณ์ โสดาจันทร์
สำหรับ สามเณรธนากรณ์ โสดาจันทร์ อายุ 9 ปี วัดป่าสุคันธาวาส ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา สอบเป็นผู้ทรงพระปาติโมกข์รอบที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2568 ณ พระอุโบสถ วัดกะพังสุรินทร์ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ใช้เวลาในการสอบทั้งสิ้น 46 นาที รับรองถูกต้องตามนี้
อาการของเด็กอายุ 9 ขวบทั่วไปที่จะอยู่กับการสวดรูปเดียวจนครบ 227 สิกขาบทอย่างนี้ จึงนับว่าหาได้ยาก หากไม่ใช่อัธยาศัยเดิมที่สั่งสมมาแล้ว คงทำได้ยาก แต่ก็มีธรรมะกำกับตนในปัจจุบัน รวมถึงมีครูอาจารย์ที่ดี สามเณรจึงสามารถสอบผ่าน คือฝึกจิตจนผ่านเป็นที่ประทับใจ น่าเลื่อมใสศรัทธาของผู้พบเห็น
ปีติ ความอิ่มเอิบใจ จึงเกิดขึ้นแก่ผู้ดำเนินงานทุกท่าน และเป็นอานิสงส์ทำให้เกิดความสำเร็จในโครงการอย่างดี
สามเณรจึงเป็นเจ้าของสถิติ (บันทึกให้สามเณรภูมิใจในตน)
1.สามเณรทรงพระปาติโมกข์อายุน้อยที่สุดในภาคใต้ ประจำปี 2568
2.สามเณรทรงพระปาติโมกข์อายุน้อยที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2568″