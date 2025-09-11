วัดไทยลุมพิธี แจ้ง พระธรรมทูต จิตอาสา 4 วัดในเนปาล ‘ปลอดภัย’ หลังเหตุประท้วงทวีรุนแรง

วัดไทยลุมพิธี แจ้งพระธรรมทูต จิตอาสา 4 วัดในเนปาล ‘ปลอดภัย’ หลังเหตุประท้วงทวีความรุนแรง
กรณีสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเนปาล จากการชุมนุมประท้วง ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย.เป็นต้นมานั้น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 กันยายน วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery ได้อัปเดตและแจ้งศาสนิกชนชาวไทยความว่า “ตามที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบจากการชุมนุมประท้วง เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2568 ณ เมืองกาฐมาณฑุ และเมืองใหญ่อื่นๆ ทั่วประเทศเนปาลนั้น คณะพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่มีความห่วงใน สอบถามความเป็นอยู่ของพระธรรมทูต จิตอาสา ที่ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดไทยลุมพินี วัดไทยนิโครธาราม วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ และวัดไทยรามคามฯ
ขอแจ้งให้ทราบว่า พระพรรมทูต จิตอาสา ทุกท่านปลอดภัยดี และขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้”