‘สมเด็จธงชัย’ มอบทุนการศึกษาระดับป.ตรีด้านอาชีวศึกษา รวม 25 ทุน

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอาชีวศึกษา จำนวน 25 ทุน มูลค่า 23,400,000 บาท ณ ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา
สำหรับโครงการทุนการศึกษาจากสภาการศึกษามหานครเทียนจินนี้เป็นโครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2558 แต่เดิมเป็นโครงการทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระยะเวลา 3 ปี ซึ่งมีผู้ได้รับทุนไปแล้วจำนวน 328 คน คิดเป็นมูลค่าทุน 171,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) และเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน สมเด็จธงชัยจึงได้เสนอขอปรับทุนการศึกษาจากระดับ ปวส. เป็นระดับปริญญาตรีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนที่สมัครสอบรับทุนการศึกษา ซึ่งสภาการศึกษามหานครเทียนจินได้เห็นชอบเมื่อต้นปีนี้ โดยนักเรียนทุกคนจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัย ครุศาสตร์เทียนจินใน 2 ปีแรกและจะไปเรียนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศและสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาและทุกคนจะได้รับวุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน
สมเด็จธงชัย กล่าวว่า นักเรียนทุนรุ่นนี้ถือว่าเป็นผู้โชคดีเป็นอย่างยิ่งเพราะนับว่าเป็นรุ่นแรกของทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอาชีวศึกษา นอกจากนั้นเพื่อเป็นการลดภาระของผู้ปกครอง มูลนิธิร่มฉัตรได้สนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินและค่าจัดทำวีซ่าให้ทุกคนอีกด้วย จึงขอให้ ทุกคนตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ มุ่งมั่น ขยัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหานครเทียนจินได้รับการยกย่องจากกระทรวงศึกษาธิการจีนว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาที่ทันสมัยที่สุดลำดับต้นของประเทศจีน จึงขอให้ทุกคนจงใช้ประโยชน์สูงสุดและสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามความปรารถนาของผู้ปกครอง