เปิด ประกาศคณะสงฆ์ ย้ำชัดตั้งแต่ปี 2498 ห้ามสงฆ์ ตั้งตนเป็น ‘อาจารย์ใบ้หวย’ ฝ่าฝืนถึงขั้นสึก
ประกาศคณะสงฆ์ – จากคดีความที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ ทำเอาพระระดับแนวหน้าของไทยต้องกอดคอเข้าคุกกันระนาว สะเทือนถึง “ศรัทธา” ของพุทธศาสนิกชน เพราะเหมือนจะถูกตีแผ่ออกมาเรื่อยๆ กับเรื่องฉาวที่เกี่ยวข้องกับ 2-3 ประเด็นสำคัญอย่าง เงิน สีกา และธุรกิจสีเทา มากไปกว่านั้นแทนทีภิกษุหลายๆ องค์ แทนที่จะเป็นเครื่องเตือนสติไม่ให้คนหลงงมงาย กลับตั้งตนเป็น “ผู้วิเศษ” แอบอ้างอยู่เหนือทางโลกเสียเอง
กับเรื่องนี้ แท้จริงแล้ว มีประกาศคณะสงฆ์ชัดว่า เป็นการกระทำที่ “ผิดวินัย” ทั้งยังผิดกฎหมายด้วย
อ้างอิงจาก ประกาศคณะสงฆ์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2498 ระบุว่า ด้วยคณะสังฆมนตรีได้ประชุมปรึกษาว่า ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่ามีพระภิกษุ สามเณร บางรูป แสดงตนเป็นอาจารย์ขลัง บอกเลขสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือ บอกใบ้หวยชนิดต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน ซึ่งเปนเหตุให้ประชาชนหลงเชื่อ และหมกมุ่นในการพนันไม่ประกอบอาชีพโดยชอบ พระพฤติผิดศีลธรรม กระทำผิดกฎหมายของบ้านเมือง
การที่พระภิกษุ สามเณร ประพฤติเช่นนั้น ไม่ชอบด้วยธรรมวินัย ผิดวิสัยของสมณะ
เพราะฉะนั้น คณะสังฆมนตรี ได้ประกาศห้ามพระภิกษุ สามเณร แสดงตนเป็นอาจารย์ และบอกเลขสลากกินแบ่ง หรือสลากกินรวบ หรือบอกใบ้หวยชนิดต่างๆ พระภิกษุสามเณรรูปใด ฝ่าฝืนประกาศนี้ ให้เจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะลงทัณฑกรรม หรือปัพพาชนียกรรมจนถึงให้สึกเป็นที่สุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2498
สมเด็จพระวันรัต สังฆนายก