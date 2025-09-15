เปิดใจ ทราวดี พันจิต น.ศ.สอบได้ประโยคบาลีศึกษา 3 เทียบเท่าปธ.3 ของพระ เผยจุดเริ่มต้นศรัทธา

เปิดใจ ‘ทราวดี พันจิต’ นักศึกษาสาว สอบได้ประโยคบาลีศึกษา 3 เทียบเท่าเปรียญธรรม 3 ประโยคของพระ เผยจุดเริ่มต้นของความศรัทธา-ศึกษาบาลี
ประโยคบาลีศึกษา 3 – น.ส.ทราวดี พันจิต หญิงสาวชาวบุรีรัมย์ นักศึกจากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เขตระยอง เข้ารับประกาศนียบัตรและพัดบาลีศึกษา ผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา ปีพ.ศ.2568 โดยมี พระพรหมโมลี (สุชาติ ธัมมรตโน) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปกาน้ำ ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ชั้น 2 วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
นับเป็นความสำเร็จที่น่าสนใจของฆราวาสผู้สนใจศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกภาษาลี ประโยคบาลีศึกษา 3 เทียบเท่ากับเปรียญธรรม 3 ประโยคของพระภิกษุและสามเณร หลักสูตรเดียวกันที่ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
1.จุดเริ่มต้นของความศรัทธา-ศึกษาบาลี ช่วงอายุ 18-19 ปี หลังจบ ม.6 เห็นป้ารับพัด บ.ศ.6 บนเฟซบุ๊ก สงสัยว่า “บาลีเรียนได้เฉพาะพระหรือไม่ ทำไมโยมก็เรียนได้?” หลวงน้าที่เป็นพระมหา อธิบายว่า โยมสามารถเรียนบาลีได้มาหลายปีแล้ว จึงเกิดแรงบันดาลใจ อยากลองเรียนด้วยตนเอง
2.ก้าวแรกสู่บาลี ได้รับหนังสือไวยากรณ์ (ของพระมหาใจ) จากหลวงน้า เริ่มอ่านเองบ้าง ไลฟ์สดอ่านบ้าง ถึงจะผิด ๆ ถูก ๆ ก็ตาม พระอาจารย์ (ปธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม) เห็นความพยายาม จึงรับเป็นศิษย์สอนบาลีออนไลน์
3.การสอบครั้งแรก (บาลีสนามหลวง) ปลายปี 2566 หลวงน้าส่งชื่อสอบให้ โดยไม่ทันตั้งตัว มีเวลาเพียง 3 เดือน เตรียมตัว ช่วงแรกคิดว่ายากเกินไป แต่ก็พยายามติวทุกวัน วันละ 8 ชั่วโมง สอบที่วัดชัยมงคล เมืองพัทยา ผลสอบได้ในวิชาไวยากรณ์ แต่สอบตกวิชาแปล (ต้องซ่อม)
4.ช่วงซ่อมแซมและความพยายาม พระอาจารย์มาติวให้ที่ชลบุรี 1 เดือนเต็ม ติวหนักตั้งแต่เช้า 9 โมง ถึงค่ำ 2-3 ทุ่ม แม้มีความท้อ แต่ยังไม่ยอมแพ้ ก่อนสอบ ได้ไปนั่งสมาธิในโบสถ์ อธิษฐานขอให้สอบได้
ผลออกมา ผ่านซ่อมแปล
5.สู่พัดบาลี 3 (ประโยคสาม) เริ่มเรียนจริงจังทุกวัน ยอมรับว่า “บาลียากกว่าที่คิด” ต้องจำไวยากรณ์ สัมพันธ์ และการแปลอย่างเข้มข้น เดินทางไปหาดใหญ่ 1 เดือน เรียนกับพระอาจารย์แบบเข้มข้น
เจอความท้อ ความกดดันหลายครั้ง โดยเฉพาะ วิชาไวยากรณ์ แต่ยังคงสู้ จนกระทั่งวันสอบจริง
6.ผลสอบที่ไม่คาดฝัน ตอนสอบเครียดมาก เขียนไม่ครบทุกข้อ คิดว่าต้องตกแน่นอน ถึงขั้นหนีไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าจ.อุดรธานี สุดท้ายผลสอบออกมา “ผ่านทั้งหมด” ได้พัดบาลีศึกษา 3 เป็นผลสำเร็จ ดีใจจนพูดไม่ออก ความเหนื่อยและความพยายามไม่สูญเปล่า
7.ข้อคิดและแรงบันดาลใจ ความสำเร็จเกิดจาก ความพยายาม + ครูบาอาจารย์ + กำลังใจ บาลีไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ ยิ่งยากก็ยิ่งภูมิใจ อยากบอกทุกคนที่ท้อว่า“ความพยายามจะมีค่ามาก เมื่อเราสำเร็จ”
8.กราบขอบพระคุณ พระอาจารย์มหาวิวัฒน์ วิริโย ปธ.9 วัดหาดใหญ่สิตาราม ผู้คอยสอน อบรม ดุ ตักเตือน และให้กำลังใจ ถ้าไม่มีท่าน คงไม่มีโอกาสได้ถือพัดบาลีศึกษา 3
คติส่งท้ายจากผู้เล่า เรียนทั้งออนไลน์และในห้องเรียน เรียนด้วยใจศรัทธาต่อพระศาสดา ฟังเขามาก็ไม่เท่าเรียนเอง แปลบาลีทำให้รู้จักวิธีทำบุญมากขึ้น อยากรู้ธรรมคำสอนต้องมาเรียน