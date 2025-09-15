วัดนาป่าพง ปทุมธานี เตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าว บ่ายสาม 16 ก.ย.นี้
วัดนาป่าพง – จากกรณี ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม เปิดเผยกรณีพระวัดดังใน จ.ปทุมธานี โอนเงินให้สีกา 4 ครั้ง รวมเป็นเงินกว่า 12.2 ล้านบาท พร้อมย้ำว่ามีหลักฐานอีกเยอะ ก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะลงพื้นที่ไปยังวัดดังกล่าว และเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่า ทางวัดขอเวลาอีก 1-2 วันเพื่อรวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่างๆ ก่อนจะชี้แจงต่อสื่อมวลชนนั้น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 กันยายน เพจ พุทธวจนเรียล Buddhawajana Real ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ.2568 ขอเชิญรับฟังการแถลงข่าว จากวัดนาป่าพง ตำ.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา ปทุมธานี เวลา 15.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ ถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กและยูทูบ ช่องพุทธวจนเรียล”