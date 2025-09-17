เปิดประกาศสำนักพุทธฯ ข้าราชการหญิง ลาถือศีล-ปฏิบัติธรรม ได้ 3 เดือน ไม่นับเป็นวันลา
เมื่อวันที่ 17 กันยายน เฟซบุ๊ก PRT : คลังสารสนเทศรัฐสภา โดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ได้เปิดข้อมูลที่น่าสนใจว่า “ข้าราชการหญิง ลาถือศีลและปฏิบัติธรรม ได้ 3 เดือน ไม่ถือเป็นวันลา” ซึ่งระบุไว้ใน ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง
ใจความว่า ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรี ลาถือศีล และปฏิบัติธรรม ไม่ต่ำกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน (อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา ตามความเหมาะสม) ในสำนักปฏิบัติธรรม ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง ซึ่งมี 587 แห่งทั่วประเทศ
อาทิ ในกรุงเทพมหานคร มี 5 แห่ง คือ วัดยานนาวา วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดพิชยญาติการาม และวัดโสมนัสวิหาร
โดย สำนักปฏิบัติธรรม ที่ได้รับการรับรองจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้ง 587 แห่ง ดังเอกสารที่แนบมานี้