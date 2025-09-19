ศิษยานุศิษย์อาลัย พระราชสิทธิโกศล เจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร มรณภาพ สิริอายุ 93 ปี
เมื่อวันที่ 19 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “วัดอนงคารามวรวิหาร” โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า
น้อมถวายความอาลัย
พระราชสิทธิโกศล (เสถียร สปฺปญฺโญ ป.ธ.๗) เจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ถึงแก่มรณภาพ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร
เวลา ๒๐:๒๖น. สิริรวมอายุ ๙๓ ปี พรรษา ๗๒
ADVERTISMENT
ลำดับสมณศักดิ์
- พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบได้เป็น “เปรียญธรรม ๗ ประโยค”
- ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ในราชทินนามที่ “พระสรภาณกวี”
- ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น”พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “#พระราชสิทธิโกศล ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี