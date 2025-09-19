ศาสนา

ศิษยานุศิษย์อาลัย พระราชสิทธิโกศล เจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร มรณภาพ สิริอายุ 93 ปี

ศิษยานุศิษย์อาลัย พระราชสิทธิโกศล เจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร มรณภาพ สิริอายุ 93 ปี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “วัดอนงคารามวรวิหาร” โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า

น้อมถวายความอาลัย

พระราชสิทธิโกศล (เสถียร สปฺปญฺโญ ป.ธ.๗) เจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ถึงแก่มรณภาพ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร

เวลา ๒๐:๒๖น. สิริรวมอายุ ๙๓ ปี พรรษา ๗๒

ADVERTISMENT

ลำดับสมณศักดิ์

  • พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบได้เป็น “เปรียญธรรม ๗ ประโยค”
  • ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ในราชทินนามที่ “พระสรภาณกวี”
  • ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น”พระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “#พระราชสิทธิโกศล ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

 