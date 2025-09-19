ยอมสึกแล้ว ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดหัวลำโพง เซ่นปมร้อน พัวพันสีกา-ยักยอกเงินวัด

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง ยอมสึก เซ่นปมร้อนพัวพันสีกา-ยักยอกเงิน
เมื่อวันที่ 19 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง ได้ทำหนังสือไปยังเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ชี้แจงกรณีของ พระครูปริยัติวัฒนกิจ (สมาน ญาณวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พร้อมภาพถ่ายการลาสิกขาของพระครูปริยัติวัฒนกิจ ระบุว่า ตามที่มีประเด็นปรากฏในสื่อออนไลน์และสื่อต่างๆ เกี่ยวข้องกับพระครูปริยัติวัฒนกิจ ทางวัดหัวลำโพง ขอชี้แจงตามประเด็นดังต่อไปนี้
1. กรณีพฤติกรรมชู้สาวของพระครูปริยัติวัฒนกิจ นั้น ทางวัดยังไม่พบหรือปรากฏหลักฐาน เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนบุคคล
2. กรณียักยอกงินวัดนั้น ทางวัดขอชี้แจงว่ายังไม่พบ หรือปรากฏหลักฐาน เนื่องจากหน้าที่ของพระครูปริยัติวัฒนกิจ เป็นเจ้าหน้าที่ฌาปนสถานวัดหัวลำโพง มีหน้าที่ประสานงานกับเจ้าภาพที่มาติดต่อเกี่ยวกับการจองศาลาบำเพ็ญกุศล อีกทั้งฌาปนสถานวัดหัวลำโพง ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 5 รูป โดยมีเจ้าอาวาสเป็นประธาน และมีการทำบัญชีรายรับ รายจ่ายในส่วนฌาปนสถานของวัด มาโดยตลอด
3. กรณีลาสิกขา ทางพระครูปริยัติวัฒนกิจ ได้ประสานกับทางวัดเพื่อขอแจ้งความประสงค์ลาสิกขาด้วยความสมัครใจต่อเจ้าอาวาส เพื่อมิให้กระทบกระเทือนต่อภาพลักษณ์ของวัดและศรัทธาสาธุชนในบวรพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 18 กันยายน เวลา 19.10 น. และเดินทางออกจากวัดทันที