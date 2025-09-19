สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช รายงานว่า เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๘ ความว่า
“วันเยาวชนแห่งชาติปีนี้ มีอภิลักขิตสมัยสำคัญที่เด็กและเยาวชนไทยควรตระหนักทราบและระลึกถึง คือวาระ ๑๐๐ ปีวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ผู้เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๔๖๘ และเสด็จดำรงสิริราชสมบัตินับแต่พระชนมายุเพียง ๙ พรรษา เด็กและเยาวชนพึงศึกษาเรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของยุวกษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระองค์นั้น ว่าทรงอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมประการใด และอย่างไรบ้าง จึงทรงสถิตสถาพรอยู่ในหัวใจคนไทยมาตราบเท่าทุกวันนี้ แม้วันเวลาในพระชนมชีพของพระองค์จะมีไม่มากนัก แต่เมื่อศึกษาพระราชประวัติแล้ว ทุกคนควรได้ตระหนักในความจริงที่ว่า อายุหาใช่อุปสรรคในการบำเพ็ญคุณงามความดี
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนไว้ว่า “ผู้ใดเกียจคร้าน หย่อนความเพียร ถึงจะมีชีวิตอยู่ได้ร้อยปีก็ไม่ดีอะไร ชีวิตของผู้มีความเพียรมั่นคง แม้เพียงวันเดียวก็ยังประเสริฐกว่า” และ “ผู้ใดทรามปัญญา ไม่มีสมาธิ ถึงจะมีชีวิตอยู่ได้ร้อยปีก็ไม่ดีอะไร ชีวิตของผู้มีปัญญา มีสมาธิ แม้เพียงวันเดียวก็ยังประเสริฐกว่า” เพราะฉะนั้น เด็กและเยาวชนทุกคนจงหมั่นเพียรพัฒนาตนให้ถึงพร้อมด้วยสมาธิและปัญญา เพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐนับแต่บัดนี้ อันจะเป็นรากฐานแห่งความรุ่งเรืองในวัยอันจักเจริญขึ้นต่อไปในเบื้องหน้า
ขออนุโมทนาความดีที่เด็ก เยาวชน และผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนได้บำเพ็ญด้วยดีตลอดมา ขอคุณศรีพระรัตนตรัยและกุศลธรรมจริยา มีคารวธรรมเป็นอาทิ ที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมไว้ ดลบันดาลให้ท่านจงมีสรรพกำลังพรั่งพร้อมในอันที่จะบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อสุขประโยชน์ของสังคมประเทศชาติสืบไป เทอญ.”