ตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อโอภาสี หลัง พระครูโอภาสวัชรานุกูล ถูกร้องเรียนสีกา-เงินวัด
เมื่อวันที่ 22 กันยายน จากกรณีที่มีชาวบ้านร้องเรียนไปที่เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ให้ตรวจสอบ พระครูโอภาสวัชรานุกูล (สุชาติ) รักษาการเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อโอภาสี ในเรื่องเงินของวัดและความใกล้ชิดกับสีกา นั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูสุนทรจารุวรรณ เจ้าคณะแขวงทุ่งครุ ได้มีคำสั่งเรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ระบุว่า พระครูโกศลปริยัตยานุกิจ (ธฤติ วิโรจโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชวรินทร์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ตามที่ เจ้าคณะแขวงทุ่งครุ ได้มีคำสั่งลงวันที่ 20 ก.ย.2568 ให้ พระครูโอภาสวัชรานุกูล (สุชาติ ธมมสโร) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อโอภาสี แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร พักจากหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อโอภาสี เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อโอภาสี ว่างลง และเพื่อมิให้กิจกรรมงานพระศาสนาและคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อโอภาสี เกิดความเสียหาย
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 จึงแต่งตั้ง พระครูโกศลปริยัตยานุกิจ (ธฤติ วิโรจโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชวรินทร์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อโอภาสี มีอำนาจ หน้าที่ เสมือนหนึ่งเจ้าอาวาส ที่บัญญัติไว้ในพ.ร.บ.คณะสงฆ์ ทุกประการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 21 ก.ย. 2568
สำหรับประวัติ พระครูโกศลปริยัตยานุกิจ จบชั้น ปวส.การบัญชี ที่ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และ นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 5 (ร.ด.ปี5)
เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2545 ได้อุปสมบท ณ วัดเวฬุราชิณ กรุงเทพฯ หลังจากบวชได้ 4 พรรรษา ก็ได้เรียนทั้งทางธรรมและทางโลก จนสำเร็จ นักธรรมเอก สำนักเรียนวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ, เปรียญธรรม 3 ประโยค (ป.ธ.3), พระมหา สำนักเรียนคณะเขตธนบุรี และจบปริญญาตรี ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เมื่อ พ.ศ. 2549 ได้ย้ายมาจำพรรษา ที่ วัดราชวรินทร์ (วัดสำเหร่) และเมื่อ พ.ศ. 2553 ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชวรินทร์ สำเหร่ และในปี พ.ศ. 2557 ได้รับตำแหน่งเพิ่มอีก คือ เลขานุการเจ้าคณะเขตทุ่งครุ
ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการ ก็ได้ศึกษาเพิ่มเติม จนจบการศึกษา ดังนี้
ในปี พ.ศ. 2553 -ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2557 ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในช่วงนี้ มีการศึกษาเพิ่มเติมตามหลักสูตรของพระสังฆาธิการ คือ ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (บ.บส.) รุ่นที่ 8 และได้ผ่านการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ตามหลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา (45 วัน) ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 1 ประจำปีพุทธศักราช 2554 รุ่นที่ 1
ในระหว่างนี้ คิดว่า เป็นทั้งพระมหา และ ดร. ก็คงเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่พระสังฆาธิการ แต่มองดู สหธรรมิก เพื่อนพระสังฆาธิการแล้ว น่าจะมีความรู้เพิ่มเติมกว่านี้ จึงลงเรียน ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ในปี พ.ศ. 2560 จบ -ปริญญาโท (ใบที่ 2) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในปึ พ.ศ. 2563 จบ -ปริญญาเอก (ใบที่ 2) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา) #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในปี พ.ศ. 2566 จบ -ปริญญาตรี (ใบที่ 2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และในปี พ.ศ. 2563 ได้รับพระราชทานพระสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร ที่ “พระครูโกศลปริยัตยานุกิจ”