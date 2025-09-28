ส่งผู้ร้ายข้ามแดน นพรัตน์ อดีตผอ.สำนักพุทธฯ คดีเงินทอนวัด จากอเมริกา คุมตัวฟ้องศาล29 ก.ย.
จากกรณี นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ อดีต ผอ.สำนักพุทธฯ ผู้ถูกกล่าวหา ในคดีที่ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดกรณีทุจริตเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด หรือ “คดีเงินทอนวัด” เมื่อปี 2566 และหลบหนีที่สหรัฐอเมริกา ต่อมาเมื่อเมษายน 2568 ทางการสหรัฐอเมริกา
ได้จับกุมตัวนายนพรัตน์ตามคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนของทางการไทย ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการขอความอนุเคราะห์อัยการสูงสุดเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีที่ประเทศไทย
ล่าสุดมีรายงานว่า นายนพรัตน์ ได้ถูกส่งตัวจากสหรัฐอเมริกากลับมาอยู่ในประเทศไทยแล้ว และจะมีการนำตัวส่งฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวันที่ 29 ก.ย. 2568 นี้
เพจ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า หนีไม่พ้น! ป.ป.ช. ร่วมมืออเมริกา ส่งผู้ร้ายคดีใหญ่ข้ามแดน
สำหรับนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดในคดีเงินทอนวัด ในช่วงปี 2560-2567 หลายคดี และในช่วงที่ผ่านมาศาลฯ ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิด รายอื่นๆ ไปแล้ว 22 คำพิพากษา
นอกจากนี้ เมื่อปี 2563 ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดฐานร่ำรวยผิดปกติ เนื่องจากพบว่า นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2557 พบเงินฝากและทรัพย์สินต่างๆ ของนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ และคู่สมรส รวมทั้งบุคคลใกล้ชิด รวมกว่า 575 ล้านบาท ที่ไม่สามารถชี้แจงที่มาของทรัพย์สินได้