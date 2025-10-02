สิ้น หลวงพ่อทูล ศิษย์รุ่นแรก หลวงพ่อชา ละสังขารอย่างสงบ ศิษยานุศิษย์น้อมอาลัย

ศิษยานุศิษย์ อาลัย ‘หลวงพ่อทูล’ เกจิดังสายวิปัสสนา ศิษย์รุ่นแรก ‘หลวงพ่อชา’ ละสังขารอย่างสงบ ที่วัดถ้ำแสงเพชร จ.อำนาจเจริญ สิริอายุ 83 ปี 61 พรรษา
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่าน คณะศิษยานุศิษย์หลั่งไหลมาน้อมถวายอาลัย พระครูวชิรธรรมรังษี (ทูล จตฺตสลฺโล) วัดสี่แยกแสงเพชร หรือ วัดถ้ำแสงเพชรบน ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ สาขาวัดหนองป่าพง ลำดับที่ 5 ซึ่งได้ละสังขารอย่างสงบ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 เวลา 20.46 น. ที่วัดถ้ำแสงเพชร จ.อำนาจเจริญ สิริอายุ 83 ปี 61 พรรษา
สำหรับประวัติของพระครูวชิรธรรมรังษี หรือ หลวงปู่ทูล จตฺตสลฺโล เป็นคน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ.2507 ได้บวชเป็นพระที่วัดหนองป่าพง และได้ฝากตัวเป็นศิษย์รุ่นแรกของหลวงพ่อชา สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ในขณะที่บวชได้ออกเดินธุดงค์กับหลวงพ่อชา เพื่อศึกษาธรรมะอย่างจริงจัง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ และสั่งสอนญาติโยม สาธุชน ให้ได้พบกับหนทางแห่งความดับทุกข์
กระทั่งปี พ.ศ.2512 หลวงพ่อชาได้ส่งหลวงปู่ทูล พร้อมกับพระอีก 2 รูป มาจำพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำแสงเพชรบน ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ซึ่งเป็นวัดที่หลวงพ่อชา สุภัทโท ได้ทรงสร้างเอาไว้ใช้ในการนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม เป็นสาขาที่ 5 ของวัดหนองป่าพง จากนั้นได้มีคณะลูกศิษย์ร่วมกันบริจาคเงินสร้าง และปรับปรุงวัด ขึ้นมาเรื่อยไปกระทั่งในปัจจุบัน
ทั้งนี้ ทางวัดมีการจัดพิธีรดน้ำสรีระสังขารของหลวงปู่ทูล ไว้บนศาลาพันห้อง วัดสี่แยกแสงเพชร มีกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศล สัตตมวาร เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.68 ถึงวันที่ 7 ต.ค.68
ที่มา : ข่าวสด