ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ออกหนังสือเตือน พระมหาอุเทน หยุดก่อวิวาทะ พาดพิงฆราวาส เผยเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้ว และถูกตักเตือนด้วยวาจาไปแล้ว แต่ยังมาก่อเหตุอีก
พระราชวัชรกิจจากรณ์ เจ้าคณะ 9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ได้ออกหนังสือคำสั่งตักเตือน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 ต่อพระมหาอุเทน ปญญาปริทตโต หลังมีข่าวปรากฏ เกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำหยาบคาย ไม่เหมาะสมต่อผู้อื่น โดยระบุว่า
ตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อโทรทัศน์ วิทยุ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับพระมหาอุเทน ปญญาปริทตโต วัดชนะสงคราม ได้ก่อวิวาทะ กล่าวพาดพิงถึงฆราวาส ด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย ไม่เหมาะสม เหยียบย่ำความเป็นมนุษย์ของฆราวาส ถือเป็นพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่สมควรอย่างยิ่งแก่ผู้ที่เป็นสมณะ และไม่ต้องโดยพระพุทธภาษิตว่า “อนูปวาโท อนูปฆาโต” สร้างความวุ่นวายในสังคม จนก่อความเดือดร้อนมาถึงพระสงฆ์ สามเณรวัดชนะสงคราม รวมถึงพระบวรพุทธศาสนา ต้องถูกด่าทอบริภาษรุกรานด้วยวาจาหยาบคาย อันเป็นวจีทุจริตจากบุคคลทั่วไป ผู้รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นเหตุให้วัดชนะสงครามได้รับความเสื่อมเสียอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้เหตุการณ์เช่นนี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วคราวหนึ่ง วัดชนะสงครามได้ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา จนทำให้เรื่องสงบลงได้ บัดนี้พระมหาอุเทน ปญญาปริทตตโต ได้ก่อเหตุเช่นเดียวกันนี้ขึ้นซ้ำอีก
จึงมีคำสั่งให้ พระมหาอุเทน ปญญาปริทตตโต หยุดพฤติกรรมไม่สมควรดังกล่าวโดยทันที รวมถึงห้ามก่อวิวาทะและวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวของฆราวาสซ้ำอีก เพื่อความอยู่เป็นสงบของพระภิกษุ สามเณร วัดชนะสงคราม รวมถึงเพื่อความเป็นสมณะของท่านสืบไป