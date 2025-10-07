สหกิจคริสเตียนฯ ฟันคริสตจักร ชี้จัดพิธีไล่ผีด้วยไฟ ขัดหลักโปรเตสแตนต์ – สั่งต้นสังกัดสอบด่วน

สหกิจคริสเตียนฯ สั่งเชือดคริสตจักร ทำพิธีไล่ผีด้วยไฟ ชี้ขัดหลักคำสอนคริสต์-โปรเตสแตนต์ จี้ต้นสังกัดตรวจสอบเครือข่าย หวั่นเกิดซ้ำ
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) เปิดเผยว่า กรณีคริสตจักรแห่งหนึ่ง ในศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ มีการประกอบพิธี เรียกว่า พิธีไล่ผีด้วยไฟ อ้างว่าเป็นไฟจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขับไล่ผีหรือสิ่งชั่วร้ายที่สิงอยู่ในร่างกายของผู้เข้าร่วมพิธี อีกทั้งคริสตจักรแห่งนี้ยังส่งเสริมให้บริจาคเงิน อ้างว่าพระเจ้าจะประทานพรตามจำนวนเงินที่บริจาคนำไปสร้างศาสนสถานแห่งใหม่ รวมทั้งเปิดการเรียนการสอนในลักษณะคล้ายสถานศึกษา 3 ภาษาให้บุตรในคริสตจักรเรียนฟรี แต่ไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครอง เดือนละ 15,000 บาท ซี่งไม่เป็นไปตามสิ่งที่คริสตจักรแจ้งไว้ จึงเชื่อว่าคริสตจักรมีพฤติการณ์หลอกลวงโดยใช้ความเชื่อทางศาสนาเป็นเครื่องมือนั้น
กรมการศาสนา (ศน.) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพบว่า คริสตจักร ดังกล่าวเป็นองค์กรสมาชิกของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย โดยสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยแจ้งว่า การประกอบพิธีกรรมและพฤติการณ์ของคริสตจักรที่ปรากฏในข่าวไม่เป็นไปตามหลักข้อเชื่อของศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนต์ และไม่สอดคล้องกับข้อบัญญัติในธรรมนูญของสหกิจคริสเตียนฯ จึงได้พิจารณาดำเนินการเบื้องต้น ดังนี้ 1.พักการเป็นสมาชิกของคริสตจักรที่ปรากฏในข่าวไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหา และได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในประเด็นข้อพิพาททั้งด้านหลักข้อเชื่อและข้อกล่าวหาด้านการเงิน 2.ขอให้รายงานผลการดำเนินการและแนวทางแก้ไขมายังสหกิจคริสเตียนฯ เพื่อประกอบการพิจารณาในขั้นต่อไป 3.ขอให้องค์กรต้นสังกัดดูแลและตรวจสอบคริสตจักรในเครือข่ายของตน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีในลักษณะเช่นนี้ซ้ำอีก
“ศน.ได้ประสานงานไปยังองค์การทางศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนต์ ที่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของ ศน. เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว โดยผู้แทนองค์การทางศาสนาให้ข้อมูลว่า แม้การขับไล่ผีจะปรากฏอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ แต่จำเป็นต้องอาศัยการตีความอย่างรอบคอบเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องบริบทของเหตุการณ์ ซึ่งการประกอบพิธีกรรมขับไล่ผีที่ปรากฏในข่าว มิได้เป็นไปตามหลักคำสอนพื้นฐานและแนวทางการปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่องค์การทางศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนต์ ได้วางไว้ โดยหลักคำสอนที่ปรากฏอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาใหม่ พบว่ามีการกล่าวถึงพระราชกิจของพระเยซูในการขับไล่ผีและรักษาผู้ป่วย โดยใช้พลังอำนาจแห่งพระผู้เป็นเจ้าผ่านการสัมผัสร่างกายและการตรัส และพระเยซูประทานสิทธิอำนาจดังกล่าวแก่บรรดาสาวกเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยและขับผี ในปัจจุบันยังมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อฟื้นฟูเยียวยาผู้ป่วยและขับไล่ภูติผีปีศาจในศาสนาคริสต์ทั้งนิกายโรมันคาทอลิก และนิกายโปรเตสแตนต์ โดยแต่ละนิกายหรือแต่ละองค์การทางศาสนามีการตีความพระคัมภีร์และกำหนดระเบียบแบบแผนในการประกอบพิธีกรรมไว้อย่างชัดเจน เป็นไปตามหลักคำสอนทางศาสนาและไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี และความปลอดภัยของประชาชน” นายชัยพลกล่าว
นายชัยพลกล่าวต่อว่า ส่วนการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่คริสตจักรตามข้อกล่าวอ้างที่ว่าพระเจ้าจะประทานพรตามจำนวนเงินที่บริจาคนั้น มิเป็นไปตามหลักคำสอนทางศาสนาเช่นกัน เนื่องจากศาสนาคริสต์มุ่งเน้นให้ศาสนิกชนอุปถัมภ์ศาสนาตามจิตศรัทธาอันบริสุทธิ์และความรัก โดยมิให้หวังถึงผลตอบแทนใดๆ