จัดยิ่งใหญ่ ‘ซาบีดา’ ร่วมงานตักบาตรเทโว อุทัยฯ เชิญชวนพุทธสืบสานประเพณีไทย
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี ณ บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีเนื่องในวันออกพรรษา โดยมีนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี และประธานวิปรัฐบาล นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมตักบาตรข้าวต้มลูกโยน และข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 500 รูปอย่างเนืองแน่น
น.ส.ซาบีดา กล่าวว่า วธ. มีนโยบายสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนาทุกศาสนาที่ราชการรับรอง ให้เป็นรากฐานในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย เพื่อสร้างสังคมไทยที่อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขและมีคุณธรรม ควบคู่กับการส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติรวมถึงการธำรงอัตลักษณ์ความเป็นไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนรัฐบาลยังได้ให้ความสำคัญ กับการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรม โดยการผลักดันทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้าง คุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ผ่านการต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการเชิงวัฒนธรรมในมิติศาสนาให้ก้าวสู่การเป็นสินค้าระดับจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างรายได้ กระจายโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ไปพร้อมกับการธำรงรักษาศาสนาและวัฒนธรรม
ทั้งนี้ จ.อุทัยธานีเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่สืบสานประเพณีตักบาตรเทโวได้อย่างยิ่งใหญ่และโดดเด่น โดยจัดขึ้นที่วัดสังกัสรัตนคีรี ซึ่งเป็นวัดที่อยู่บนยอดเขาสะแกกรัง มีบันไดสูง 443 ขั้น ทำให้การตักบาตรมีความศักดิ์สิทธิ์และโดดเด่นทั้งในแง่ศาสนาและภูมิทัศน์ มีความเชื่อว่าใกล้เคียงกับตำนานที่เล่าต่อกันมาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากจำพรรษาแล้วได้โปรดพระมารดา เมื่อทรงเสด็จถึงโลกมนุษย์ที่เมืองสังกัสสนคร พระพุทธองค์ได้ทรงนำเหล่าพุทธสาวกออกรับบิณฑบาตจากประชาชนที่ไปรอเฝ้ารับเสด็จเพื่อทำบุญตักบาตรอย่างหนาแน่น
วันออกพรรษา หรือเรียกว่า วันมหาปวารณา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ในทางพระพุทธศาสนา เมื่อพระสงฆ์จำพรรษาครบไตรมาสได้ปวารณาออกพรรษาและได้กรานกฐินแล้ว ย่อมได้รับอานิสงส์ หรือข้อยกเว้นพระวินัย 5 ข้อ คือ 1. เที่ยวไปไหนไม่ต้องบอกลา (ออกจากวัดไปโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์รูปอื่นก่อนได้) 2. เที่ยวไปไม่ต้องถือไตรจีวรครบสำรับ 3 ผืน 3. ฉันคณโภชน์ได้ (โภชนะที่คณะรับนิมนต์ไว้) 4. เก็บอดิเรกจีวรไว้ได้ตามปรารถนา (ยกเว้นสิกขาบทข้อนิสสัคคิยปาจิตตีย์บางข้อ) 5. จีวรลาภอันเกิดในที่นั้นเป็นของภิกษุ (เมื่อมีผู้มาถวายจีวรเกินกว่าไตรครองสามารถเก็บไว้ได้โดยไม่ต้องสละเข้ากองกลาง) ซึ่งประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษาที่นิยมปฏิบัติ คือ ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นประเพณีที่นิยมกระทำกันมานานแล้วในวันออกพรรษา ซึ่งเรียกว่า “ตักบาตรเทโว” หรือเรียกชื่อเต็มตามคำพระว่า “เทโวโรหณะ” แปลว่าการหยั่งลงจากเทวโลก หรือการตักบาตรนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ตักบาตรดาวดึงส์” และการตักบาตรเทโวนี้ จะกระทำในวันขึ้น 15 เดือน 11 หรือวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ก็ได้ เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ทั้งหลายทำปวารณาแทนอุโบสถสังฆกรรม ซึ่งเป็นพิธีกรรมของพระสงฆ์ที่ทำปวารณาต่อกัน ใจความของคำปวารณา คือ เปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันในเมื่อเหตุความผิดพลั้งหรือความไม่ดีงามของกันและกัน เพื่อความบริสุทธิ์ของพระสงฆ์ และความบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนา เมื่อถึงวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนพึงบำเพ็ญกุศลด้วยการทำบุญ ตักบาตร รับศีล ฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเกิดความสะอาด สงบ และร่วมกันสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา
นายชัยพล กล่าวว่า การจัดประเพณีตักบาตรเทโวในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมไทยแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ กรมการศาสนาในฐานะหน่วยงานหลักด้านศาสนา จะยังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีสำคัญทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชนเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน นำไปสู่การสร้างสังคมแห่งคุณธรรม ความสงบสุข และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน