พระมหาอุเทน อ้างถูกขับจากวัดชนะสงคราม ถามทำไมรุนแรงกับอาตมาปานนี้
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แพรรี่ ไพรวัลย์ ได้เผยแพร่คลิป พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ วัดชนะสงคราม ได้เทศนาตอนหนึ่ง ระบุว่า
อาตมภาพขอแสดงธรรมในที่ตรงนี้ ที่เคยแสดงธรรมอยู่เป็นประจำ เป็นครั้งสุดท้าย จะไม่ได้แสดงธรรม ณ สถานที่ตรงนี้ ที่จะขึ้นมาอย่างงดงามเพื่อรองรับพระธรรมเทศนาแล้ว ขอให้ชื่อหัวข้อธรรมเทศนา ในวันออกพรรษา แรม 1 ค่ำ นี้แล้วว่า ทางโลกข้างนอกจบสวย แต่ทางธรรมข้างในจบซวย
พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ถูกขับให้กระเด็นออกจากวัดชนะสงครามนี้แล้ว จะไม่ได้อยู่ที่วัดชนะสงครามนี้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป การที่อาตมภาพ พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ ถูกขับให้กระเด็นออกจากวัดชนะสงคราม เพื่อที่จะให้ไปหาวัดอยู่ในที่อื่น หรือลงภาคทัณฑ์
อาตมภาพไปแสวงหาเสนาสนะใหม่ในคณะอื่น ที่มีเจ้าคณะผู้ปกครองในคณะนั้น เป็นการลงภาคทัณฑ์ ในช่วงเวลาหนึ่งที่ให้ไปแสวงหาที่อยู่ใหม่จากคณะ 9 นี้ ให้ไปอยู่ในคณะอื่นๆ ถามว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์รุนแรงกับอาตมภาพได้ถึงขนาดนี้ ในขณะที่อาตมภาพก็ปฏิญาณตนมาเสมอว่า “ตนได้พูดตามธรรมและตามกรรม” เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแห่งกรรมและธรรมนั้น มาอย่างสม่ำเสมอ
การแสดงธรรมอาจจะมีบางข้อความ บางเรื่อง ที่ไปกระทบถึงตัวบุคคลใด บุคคลหนึ่ง ที่ออกตัวว่าเป็นบุคลาธิษฐาน ก็เป็นข้อเสียอยู่เหมือนกันว่า การที่ไปยกเป็นบุคลาธิษฐานระบุชื่อของผู้นั้นอย่างชัดเจน ก็ทำให้ผู้อยู่ในการยกขึ้นมาแสดงธรรมนั้น ก็โกรธ ไม่พอใจ แม้ว่าจะกล่าวได้ถูกต้องตามธรรม มีสภาพความจริงรองรับอยู่ก็ตาม
บุคคลนั้น เมื่อได้พิจารณาธรรม ไม่ได้พิจารณากรรม ที่อาตมาพูดแสดงแจกแจงออกไปนั้น ก็ย่อมโกรธ ไม่พอใจ เป็นธรรมดา การโกรธไม่พอใจเป็นธรรมดา ในฐานะของความเป็นพระ หรือแม้แต่ฆราวาส ญาติโยม ผู้ได้รับการศึกษาธรรมมาดี ก็ควรที่จะสงบระงับความโกรธ ความไม่พอใจนั้นได้
แต่ถ้าหากเป็นความโกรธ ความไม่พอใจที่สั่งสมมานาน คือ สั่งสมเป็นโทสาคติ อคติเพราะความไม่ชอบ อย่างเช่นที่มีโทสาคติ ไม่ชอบอาตมามาตั้งแต่ต้นของการมาอยู่ที่คณะ 9 วัดชนะสงครามนี้