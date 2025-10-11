ตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามแล้ว ส่วน พระมหาอุเทน ยังไร้สังกัด

ตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ส่วน‘พระมหาอุเทน’ยังไร้สังกัด
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม มีรายงานแจ้งว่า ได้มีการเผยแพร่คำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ระบุว่า เนื่องด้วย พระธรรมวชิรมงคล (กฤช กิตติวังโส) เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อาพาธ จนไม่อาจเสนอผู้ที่ควรรักษาการแทนเจ้าอาวาสได้ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 วรรค 1 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 โดยความเห็นของแพทย์และมติที่ประชุมคณะสงฆ์วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
จึงแต่งตั้งให้ พระเทพสุธี (สายชล ฐานวุฑโฒ) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 8 ต.ค.2568
ส่วน พระมหาอุเทน ปญฺญาปริทัตโต ที่คณะสงฆ์วัดชนะสงคราม ลงมติภาคทัณฑ์ แต่ไม่มีเจ้าคณะใดในวัดชนะสงครามรับพระมหาอุเทนเข้าไปอยู่ในการปกครอง ทำให้พระมหาอุเทนได้ออกจากวัดไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา
จากที่เบื้องต้นมีรายงานว่า พระมหาอุเทนจะไปอยู่ที่สำนักวิปัสสนากรรมฐาน พรหมญาณธรรมาราม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ คณะ 7 สาขาวัดคีรีวงศ์ จ.นครสวรรค์ นั้น ล่าสุดมีรายงานด้วยว่า เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์ไม่อนุญาตให้รับพระมหาอุเทนเข้าไปอยู่ในสังกัด
นายอุทิส ศิริวรรณ นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา อดีตนาคหลวง ป.ธ.9 ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่า “ล่าสุด ทราบว่า เจ้าอาวาสวัดคีรีวงค์ นครสวรรค์ ไม่อนุญาต ต้องเดินทางต่อ ท่านมหาอุเทนเข้ามาอ่าน อย่าลืมท่าน ดร.พระศรีธีรพงศ์ ป.ธ.9 เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ ยินดีนิมนต์พำนักวัดสารอด แชตมาหาผมได้ จะมอบเบอร์คุยกันตรง ยามยาก ความดีท่านทำ ยังมีคนไม่ลืมท่าน ไม่ทอดทิ้งท่าน และพร้อมช่วยเหลือท่าน ตามกำลัง”