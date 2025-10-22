เปิดตัวโครงการ EveryONE Thailand : ข่าวดีเพื่อทุกคน ขับเคลื่อนภารกิจ ส่งต่อพลังบวก–มอบความหวังให้คนไทย
Empowered21 และ เครือข่ายผู้ประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลก (Global Evangelist Alliance: GEA) ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “EveryONE Thailand : ข่าวดีเพื่อทุกคน” ที่รวมพลังคริสเตียนทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนภารกิจส่งต่อพลังบวกและมอบความหวังให้คนไทย พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมประกาศข่าวประเสริฐ มากกว่า 23 จังหวัดทั่วประเทศ
ศาสนาจารย์ มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล ประธานร่วมฝ่ายไทย กล่าวว่า โครงการ “EveryONE Thailand : ข่าวดีเพื่อทุกคน” เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานคริสเตียนทั่วโลกและคริสตจักรท้องถิ่นในประเทศไทยโดยต่อยอดจากความสำเร็จของการประกาศข่าวประเสริฐครั้งใหญ่ของ Global Evangelist Alliance (GEA) ที่ประเทศเอลซัลวาดอร์ในปี 2024 ซึ่งคณะผู้บริหารของ GEA และ คณะผู้นำ Empowered21 ได้มีมติเอกฉันท์เลือกประเทศไทยให้สานต่อภารกิจแห่งความหวังนี้
“จุดมุ่งหมายของโครงการฯ คือ การมอบความหวัง การฟื้นฟู และค้นหาทางออกให้กับคนไทยที่กำลังประสบปัญหาในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพกายและใจ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความไม่มั่นคงในชีวิต และความกังวลเรื่องของอนาคต โดยโครงการนี้ตั้งใจจะช่วยให้ผู้คนได้เรียนรู้วิธีสร้างความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพลังในการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง” ศาสนาจารย์ มนูญศักดิ์กล่าว
โดยในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการสร้างแรงบันดาลใจแห่งปี “EveryONE Thailand : ข่าวดีเพื่อทุกคน” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว มีศิลปินและบุคคลจากหลากหลายวงการเข้าร่วมงาน อาทิ “ปุ๊กลุก” ฝนทิพย์ วัชรตระกูล, “เต้น” นรารักษ์ ใจบำรุง, “โค้ชเบสท์” ณรรฐพงษ์ ผู้ภักดีวงศ์, มนตรี ศรไพศาล และซาร่า พงศ์ปัญณ ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิต พร้อมส่งต่อกำลังใจให้ผู้คนที่กำลังเผชิญความท้าทายในชีวิต
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ประชาชนได้เข้าร่วมมากมาย ทั้งจุด Land Mark และ Interactive Camera สำหรับร่วมขอพร, กิจกรรมประเมินจิตใจผ่าน Touch Screen KIOS, กิจกรรม “I Stamp & Postcard” ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ประทับตราเพื่อเป็นที่ระลึกและส่งโปสการ์ดมอบข่าวดีและความปรารถนาดีถึงคนที่รักผ่านตู้แดงไปรษณีย์ไทยที่จัดมาในงานโดยเฉพาะ กิจกรรมและการแสดงดนตรีจากศิลปินคริสเตียนอีกมากมาย
ทั้งนี้ โครงการ “EveryONE Thailand : ข่าวดีเพื่อทุกคน” จะมีการเดินหน้าจัดกิจกรรมประกาศข่าวประเสริฐมากกว่า 23 จังหวัดทั่วประเทศ ไปจนถึงเดือนเมษายน ปีหน้า เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และส่งต่อพลังแห่งความหวังให้เข้าถึงทุกพื้นที่ โดยมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ รถประกาศข่าวดีเพื่อทุกคนในระดับชุมชน (Gospel Truck), กิจกรรม Next Gen, Jesus Camp กิจกรรมอบรมนักประกาศท้องถิ่น และกิจกรรมสื่อออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียล มีเดีย ภายใต้ชื่อ “ข่าวดีเพื่อทุกคน”
ติดตามข้อมูลโครงการ “EveryONE Thailand : ข่าวดีเพื่อทุกคน” เพิ่มเติมได้ที่ TikTok/ Facebook / Instagram /Youtube : ข่าวดีเพื่อทุกคน , www.ข่าวดีเพื่อทุกคน.com และ Hotline: 06-6123-1014 รับเรื่องราวและพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาชีวิต