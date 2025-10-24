ประกาศห้าม พระภิกษุ สามเณร ถือ-สะพายกล้องถ่ายรูปคฤหัสถ์ ใช้กล้องส่องทางไกลส่องคน

คณะสังฆมนตรี ห้าม ภิกษุ สามเณร ถือ-สะพายกล้องแคฤหัสถ์ ใช้กล้องส่องทางไกลส่องคน
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม
ประกาศคณะสงฆ์ เรื่อง เกี่ยวกับกล้องถ่ายรูป กล้องส่องทางไกล
ด้วยปรากฏว่า ได้มีพระภิกษุสามเณรบางรูป ถือหรือสะพายกล้องถ่ายรูป เที่ยวถ่ายรูปบุคคลและสถานที่ในที่ต่าง ๆ ส่องกล้องดูบุคคลเป็นต้น ที่ไม่เป็นสมณสารูป
คณะสังฆมนตรีได้พิจารณาเห็นว่า ความประพฤติเช่นนี้เป็นเหตุเสื่อมศรัทธาเลื่อมใส ของผู้พบเห็น แม้ผู้ไม่รู้พระวินัยได้พบเห็น ก็รู้ได้ด้วยความรู้สึกอย่างสามัญว่าไม่ควรแก่สมณะ
ในบัดนี้ ปรากฏว่าได้มีชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอันมากสนใจในพระพุทธศาสนา มักสังเกตพฤติการณ์ต่าง ๆ ในวัดตลอดถึงความประพฤติของพระภิกษุสามเณร จึงสมควรที่ทุก ๆ วัด และพระภิกษุสามเณรทุกรูปพึงสังวร ไม่ให้เกิดมีพฤติการณ์และความประพฤติเป็นที่ครหาเสื่อมศรัทธา เลื่อมใส
เพราะฉะนั้น เพื่อป้องกันเหตุเสื่อมเสียดังกล่าว คณะสังฆมนตรีจึงมีมติให้ประกาศห้ามพระภิกษุสามเณรถือหรือสะพายกล้องถ่ายรูปเที่ยวไปในที่ต่าง ๆ ห้ามถ่ายรูปบุคคลหรือสถานที่ ในที่ต่างๆ อย่างคฤหัสถ์ ห้ามส่องกล้องดูบุคคลเป็นต้น ที่ไม่เป็นสมณสารูป
พระคณาธิการ หรือพระภิกษุสามเณรรูปใดประพฤติฝ่าฝืนละเมิดข้อห้ามตามประกาศนี้ ให้พระคณาธิการผู้มีออำนาจเหนือลงโทษฐานละเมิดจริยาของพระคณาธิการ ถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรในวัด ให้เจ้าอาวาสวัดนั้นลงโทษฐานละเมิดอำนาจเจ้าอาวาส
ขอให้เจ้าคณะทุกชั้น เจ้าอาวาส ตรวจตราดูแลวัด และพระภิกษุสามเณรในสังกัด ให้ปฏิบัติ
ตามประกาศนี้โดยทั่วกัน
ประกาศมา ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๐๓
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์สังฆนายก
ที่มา : ประกาศคณะสงฆ์ เรื่อง เกี่ยวกับกล้องถ่ายรูป กล้องส่องทางไกล / คู่มือพระสังฆาธิการ