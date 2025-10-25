เจาะเบื้องหลัง ร.ร.โพธิคุณ วัดไทยมคธฯ โมเดลการศึกษาบูรณาการธรรมะที่ รบ.อินเดียรับรอง
ภารกิจที่สร้างความโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ในงานสังคมสงเคราะห์ คือการจัดตั้งโรงเรียนเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กชาวอินเดีย ณ วัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา รัฐพิหาร อินเดีย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานสำคัญ โดยโรงเรียนโพธิคุณ เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษา ตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.7 โดยมีนักเรียนในความดูแลในปัจจุบันกว่าสองร้อยคน ภายใต้การนำของ พระวิเทศโพธิคุณ (พระมหา ดร.สุเทพ อกิญจฺโน) เจ้าอาวาส
การศึกษาตามมาตรฐานสากล: หัวใจสำคัญของความสำเร็จคือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมีครูชาวอินเดียร่วมกับพระสงฆ์ไทยที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษาร่วมเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และหลักสูตรการเรียนการสอนได้รับการ อนุมัติจากรัฐบาลอินเดีย อย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ทำให้เยาวชนท้องถิ่นได้รับวุฒิการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ สามารถต่อยอดสู่ระดับที่สูงขึ้นได้
บูรณาการธรรมะ: นอกเหนือจากวิชาสามัญแล้ว โรงเรียนยังเน้นการสอดแทรกคุณธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ควบคู่ไปกับการศึกษา เพื่อสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพทางปัญญาและศีลธรรม ถือเป็นการทำหน้าที่ “การทูตเพื่อพุทธศาสนา” ที่ยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนอย่างแท้จริง
ปณิธานอันแน่วแน่ของ “พระวิเทศโพธิคุณ”
พระวิเทศโพธิคุณ (สุเทพ อกิญฺจโน) เจ้าอาวาสวัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของคณะพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีคุณวุฒิสูงทั้งทางธรรมและทางโลก โดยมีสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญและสำเร็จการศึกษาในระดับ Doctor of Philosophy (Ph.D.) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการใช้ความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม
ด้วยปณิธานอันแรงกล้าในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในดินแดนต้นกำเนิด และการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในถิ่นทุรกันดาร ท่านจึงอุทิศตนให้กับการพัฒนาโรงเรียนโพธิคุณ เพื่อให้เด็กที่ขาดโอกาสได้หลุดพ้นจากวงจรความยากจนด้วยการศึกษา
หลวงพ่อพระวิเทศโพธิคุณ กล่าวว่า การให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในดินแดนพุทธภูมิ คือการสร้างปัญญาให้เกิดในใจของพวกเขา เป็นการถวายบูชาคุณพระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะเมื่อเด็กเหล่านี้มีความรู้และคุณธรรมแล้ว พวกเขาก็จะสามารถเป็นแสงสว่างให้กับครอบครัวและชุมชนของตนเองได้สืบไป
พระปลัดธีรศักดิ์ ถาวรธมฺโม (ดร.) กล่าวว่า หลวงพ่อท่านเจ้าคุณท่านทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อสร้างวัดสร้างโรงเรียน วันนี้สำเร็จเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้และประสบความสำเร็จสร้างประโยชน์ให้แก่เด็กชาวอินเดียที่ยากจน และยังเผยแผ่ธรรมมะ สอดแทรกประเพณีไทยที่ดีงามแก่เยาวชนที่นี่ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของพระธรรมทูต ที่สำคัญเด็กที่นี่เรียนฟรี แต่โรงเรียนจ้างครูอาชีพที่ชำนาญการมาสอนสร้างระบบการเรียนการสอนดีกว่าโรงเรียนประจำท้องถิ่น ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การอุปถัมป์ของหลวงพ่อทั้งหมด จึงเป็นภาระหนักเรื่องรายจ่ายที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน
ภารกิจของคณะพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล ภายใต้การนำโดย พระพหรมวชิรโพธิ หัวหน้าพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล จึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิเท่านั้น แต่ยังเป็นสะพานบุญที่สานต่อความเมตตาของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและมอบอนาคตที่สดใสให้กับเยาวชนในพุทธภูมิได้อย่างน่าชื่นชม