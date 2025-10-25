วัดคาทอลิก ทั่วประเทศ จัดพิธีอธิษฐานภาวนา ถวาย สมเด็จพระพันปีหลวง
ประกาศสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนชาวไทยร่วมใจภาวนาวอนขอพระเมตตาจากพระเป็นเจ้าให้ทรงรับดวงพระวิญญาณได้ทรงสถิตสถาพรในสวรรค์บ้านแท้นิรันดร
เมื่อวันที่ 25 ต.ค. สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ว่า ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคตนั้น สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในนามของพระศาสนจักรคาทอลิกและคริสต์ศาสนิกชนชาวไทย ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระปรีชาสามารถ พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรัก ความเมตตา ความเข้มแข็ง และทรงอุทิศกำลังพระวรกายและพระราชหฤทัยด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อความผาสุกของสังคม ประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทยทั้งมวล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์กิจการของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยด้วยน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครรัฐวาติกันอย่างเป็นทางการ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 23 ในวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ.1960 ณ พระราชวังอัครสาวก นครรัฐวาติกัน พร้อมกันนี้ ได้ทรงร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 ในวโรกาสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ.1984 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง นับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสันตะสำนักและพระศาสนจักรคาทอลิก อันเป็นประจักษ์พยานแห่งความรัก ความเข้าใจ และสันติสุข จารึกในดวงใจคริสตชนไทยด้วยความซาบซึ้งตราบเท่าทุกวันนี้
สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนชาวไทยร่วมใจภาวนาวอนขอพระเมตตาจากพระเป็นเจ้าให้ทรงรับดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ได้ทรงสถิตสถาพรในสวรรค์บ้านแท้นิรันดร ทั้งนี้ ขอให้วัดคาทอลิก สถานศึกษา และหน่วยงานในพระศาสนจักรคาทอลิกทุกแห่ง จัดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ และจัดให้มีการอธิษฐานภาวนาถวายเป็นพิเศษในพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ และจัดให้มีการไว้ทุกข์ถวายเป็นระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 2025 เป็นต้นไป