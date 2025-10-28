เจ้าคุณอนิลมาน ซาบซึ้ง ‘พระพันปีหลวง’ เคยพระราชทานกัปปิยภัณฑ์ ให้กลับบ้านครั้งแรกในรอบ 5 ปี

‘เจ้าคุณอนิลมาน’ โพสต์รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ‘พระพันปีหลวง’ พระราชทานกัปปิยภัณฑ์ ให้กลับบ้านครั้งแรกในรอบ 5 ปี หลังถูกส่งมาอยู่ศึกษาพระธรรมวินัยในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พระพรหมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้โพสต์ภาพ พร้อมข้อความ ผ่านเฟซบุ๊ก Fra Anil Sakya ว่า ในฐานะแห่งสมณะผู้ได้อาศัยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระราชวงศ์จักรี อาตมภาพขอน้อมถวายพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภาร พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
เมื่อข่าวการเสด็จสู่สวรรคาลัยมาถึง ใจแห่งพุทธบริษัททั่วทั้งแผ่นดินย่อมสะเทือนด้วยความวิปโยค แสงแห่งพระเมตตาคุณอันเคยแผ่ความอบอุ่นแก่โลกมาตลอดพระชนม์ชีพ ดูประหนึ่งว่าเลือนหายไปจากภพนี้ แต่แท้จริงแล้ว พระบารมีธรรมนั้นยังคงสถิตมั่นอยู่ในหทัยของปวงชนชาวไทย และในร่มเงาแห่งพระบวรพุทธศาสนาอันพระองค์ทรงอุปถัมภ์ไว้ด้วยพระราชหฤทัยอันมั่นคงมิคลาย
อาตมภาพรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานแก่อาตมภาพมาแต่ครั้งยังเป็นสามเณรน้อย นับเป็นบุญวาสนาอันสูงสุด ที่ได้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงพระเมตตาอุปถัมภ์เกื้อกูลให้ได้ศึกษาพระธรรมวินัยจนเจริญเติบโตในสมณเพศ และมีโอกาสบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อพระศาสนาและชาติบ้านเมือง พระมหากรุณาธิคุณนั้นเปรียบดังรากแก้วแห่งชีวิตธรรม ที่หล่อเลี้ยงให้อาตมภาพยืนหยัดอยู่ในพระธรรมคำสั่งสอนมาตราบจนวันนี้
แม้บัดนี้ พระองค์เสด็จสู่สวรรคาวาสแล้ว แต่พระคุณูปการอันไพศาลทั้งปวง จะยังคงส่องสว่างอยู่ในดวงใจของลูกหลานในร่มพระบารมี เป็นดุจแรงบันดาลใจอันบริสุทธิ์ ให้สืบสานความดีงามและบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่แผ่นดินสืบไป
อาตมภาพขอน้อมถวายกุศลผลบุญทั้งปวงอันได้บำเพ็ญสั่งสมมาโดยตลอดชีวิตในสมณเพศนี้ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง ขอพระองค์ทรงเสวยพระสุคติในเทวโลกอันอุดมด้วยบุญบารมี ดุจพระนางมหาธรรมราชเทวีผู้ทรงเป็นปฐมมารดาแห่งพระธรรม และขออานุภาพแห่งพระบารมีธรรมของพระองค์ จงแผ่ไพศาลคุ้มครองประเทศไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข สถิตสถาพรตราบนานเท่านานเทอญฯ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ทั้งนี้ พระพรหมศากยวงศ์วิสุทธิ์ยังเขียนอธิบายภาพที่โพสต์ด้วยว่า เป็นภาพที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ราวปี พ.ศ.2523 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานกัปปิยภัณฑ์ ทำให้ได้ไปเยี่ยมบิดามารดาเป็นครั้งแรก หลังจากที่ได้จากกันมา 5 ปี เมื่อถูกส่งมาอยู่ศึกษาพระธรรมวินัยในประเทศไทย