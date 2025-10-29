วธ. เตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร 7 วัน 30 ต.ค. อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้ส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ดำเนินการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และแสดงความอาลัย ในวาระครบ 7 วัน 15 วัน 50 วัน และ 100 วัน แห่งการสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ในห้วงระยะเวลาภายใน 100 วัน แห่งการสวรรคต นั้น กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดย น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้ตน ในฐานะปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประชุมร่วมกับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว
โดยในวาระครบ 7 วัน (สัตตมวาร) แห่งการสวรรคต ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ในส่วนของการจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ในห้วงระยะเวลาภายใน 100 ปี แห่งการสวรรคต รัฐบาลจะดำเนินการจัดกิจกรรม ณ บริเวณตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ในการจัดกิจกรรม “รวมพลังพสกนิกรไทย คารวาลัย พระแม่แห่งแผ่นดิน” เพื่อแสดงความอาลัย รวมพลัง 5 ศาสนา และศิลปินไทยทุกสาขา ซึ่งจะได้ประสานงานในรายละเอียดกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อแจ้งให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป
ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมในงานพระราชพิธีพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตนได้มอบหมายภารกิจและกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้แก่ส่วนราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามโบราณราชประเพณี อาทิ การออบแบบและจัดสร้างพระเมรุมาศ อาคารประกอบ บูรณะราชรถ ราชยาน รวมถึงการออกแบบพระเมรุมาศจำลองและซุ้มแสดงความอาลัย โดยกรมศิลปากร
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ การประโคมย่ำยาม และการบรรเลงดนตรีไทย ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยกรมการศาสนา กรมศิลปากร และสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
การประกอบพิธีทางศาสนาทั้ง 5 ศาสนาตามหลักศาสนบัญญัติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล โดยกรมการศาสนา นอกจากนี้ยังมีการจัดทำบันทึกจดหมายเหตุพระราชพิธี ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค การจัดทำหนังสือที่ระลึกงานพระราชพิธีพระบรมศพ และงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ การเผยแพร่ภาพยนตร์และสื่อเทิดพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ตลอดจนการจัดเตรียมมหรสพสมโภชในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วย
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดทำแนวทางการจัดงานเทศกาล ประเพณี และกรมการศาสนา จัดทำแนวทางปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อแจ้งต่อสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป