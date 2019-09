5 หนุ่ม ‘ซีไอเอ็กซ์’ ส่งคลิปทักทาย-ก่อนเจอแฟนไทยในงานโชว์เคส 21 ก.ย. นี้จองบัตรทางไทยทิคเก็ต! (คลิป)

คำว่า ‘คนแปลกหน้า’ กำลังขยับสถานะสู่ ‘คนคุ้นเคย’ ในไม่ช้า เพราะ บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Four One One Entertainment Co.,Ltd.) ของบิ๊กบอสคนเก่ง กึ้ง–เฉลิมชัย มหากิจศิริ และต้นสังกัดจากฟากฝั่งเกาหลี ซีไนน์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (C9 Entertainment) แท็กทีมนำเสนอต้นอ่อนทั้งห้าแห่ งวงการเพลงเคป็อป “ซีไอเอ็กซ์” (CIX) เจ้าของอีพีอัลบั้มชุด เฮลโหล แชปเตอร์ วัน : เฮลโหล, สเตรนเจอร์ (HELLO Chapter 1 : Hello, Stranger) เตรียมโคจรลัดฟ้าสู่ ประเทศไทยเพื่อกิจกรรมเต็มรู ปแบบครั้งแรก “ซีไอเอ็กซ์ <เฮลโหล, สเตรนเจอร์> เพรส โชว์เคส อิน แบงคอก” (CIX <Hello, Stranger> Press Showcase in Bangkok) กิจกรรมแฟนไซน์และเพรสโชว์เคสซึ่ งจะกระชับความสัมพันธ์เลื่อนขั้ นความคุ้นเคยระหว่างพวกเขาทั้ งห้ากับแฟนคลับชาวไทย

ความทรงจำบทแรกที่กำลังจะถูกบั นทึกร่วมกันในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ โชว์ ดีซี อัลตร้า อารีน่า ชั้น 6 (SHOW DC Ultra Arena) โดยกิจกรรมแฟนไซน์จะเริ่มเวลา 14:00 น. (ประตูเปิด 13:00 น.) และกิจกรรมโชว์เคสเริ่มเวลา 18:00 น. (ประตูเปิด 17:00 น.)

ทั้งนี้เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายนที่ผ่านมาทาง โฟร์วันวันฯ ได้เปิดจำหน่ายซีดีอัลบั้ม เฮลโหล แชปเตอร์ วัน : เฮลโหล, สเตรนเจอร์ เวอร์ชั่นผลิตและนำเข้ าจากประเทศเกาหลี เพื่อให้ผู้จับจองได้ลุ้นเป็น 1 ใน 200 คนพิเศษ ซึ่งจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิ จกรรมแรกของวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ในช่วงเวลาตั้งแต่ 14:00 น. (ประตูเปิด 13:00 น.) คือ งานแฟนไซน์ สุดใกล้ชิดกับ ซีไอเอ็กซ์ ก็ทำเอาแฟนคลับชาวไทยแสดงพลั งรดน้ำใส่ปุ๋ยแก่ต้นอ่อนทั้งห้ าอย่างชุ่มฉ่ำหนำใจ

โดยหลังจากนี้ ผู้มีอัลบั้มไว้ในครอบครองแล้ วก็เตรียมตรวจสอบรายชื่อผู้ โชคดีได้ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ทาง Facebook fan page ของ 411ent จากนั้นอย่าลืมจัดเตรี ยมจดหมายหรือของขวัญมามอบให้กั บห้าหนุ่มด้วยมือตนเอง ความฟินยังไม่ หมดเพราะสามารถนำกล้องทุกชนิ ดเข้าได้ รวมถึงสามารถถ่ายรูปและวิดี โอได้ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม Fan Sign กันเลยทีเดียว

แต่ก่อนจะถึงวันสำคัญ 3 พฤศจิกายนนี้ ที่ ซีไอเอ็กซ์ และแฟนๆ ชาวไทยจะได้ร่วมเก็บเกี่ ยวความทรงจำสุดแสนประทับใจร่ วมกัน บีเอ็กซ์ (BX), ซึงฮุน (SEUNG HUN), ยงฮี (YONG HEE), แพจินยอง (BAE JIN YOUNG) และ ฮยอนซอก (HYUN SUK) ก็ส่งคำทักทายแรกมามอบแก่ทุกคน เพื่อยืนยันว่า เราจะได้รู้จักกันมากขึ้น อย่างแน่นอน

ยังเหลือโอกาสที่จะลบคำว่า ‘คนแปลกหน้า’ ออกไป เพราะอีกหนึ่งกิจกรรมของ “ซีไอเอ็กซ์ <เฮลโหล, สเตรนเจอร์> เพรส โชว์เคส อิน แบงคอก” ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันเดียวกัน 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:00 น. (ประตูเปิด 17:00 น.) คือ งานโชว์เคส จะเปิดให้ ‘ว่าที่คนคุ้นเคย’ เริ่มจองบัตรในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ที่จะถึงนี้ ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ณ จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา หรือระบบออนไลน์ บัตรราคา 2,200 และ 4,200 บาท

ติดตามรายละเอียดทั้ง 2 กิจกรรมเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ หลักของผู้จัดงาน www.411ent.com ออฟฟิเชียลแฟนเพจ www.facebook.com/fouroneoneent ทวิตเตอร์ @411ent และอินสตาแกรม IG @411ent https://instagram.com/411ent