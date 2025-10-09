6 ตุลา ห้วงแห่งความเงียบงัน | ความทรงจำ ความเงียบ และความหมาย

เกือบ 50 ปีหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 แต่มันยังอยู่ในรอยแผลของผู้คนในครอบครัวที่ไม่เคยได้รับคำขอโทษ . เพียงแต่บางคน “จำไม่ได้” เพราะไม่เคยรับรู้ บางคน “จำไม่ได้” เพราะพยายามที่จะลืม และบางคน “จำไม่ได้” เพราะเจ็บเกินกว่าจะนึกถึง . นี่คือการกลับมาพูดถึง 6 ตุลาอีกครั้ง ผ่านเสียงของผู้แบกรับบาดแผลร่วมกันในฐานะ “พยาน” และ “ผู้รอดชีวิต” . ศ. (เกียรติคุณ) ดร. ธงชัย วินิจจะกูล และ ศ. (พิเศษ) ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ พยายาม “รื้อฟื้น” เสียงเหล่านั้นให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในห้วงเวลาแห่งความเงียบงันเพื่อถามกลับไปยังสังคมไทย ว่าเราพร้อมหรือยัง ที่จะฟังอดีตอย่างซื่อตรง . และค้นหาเรื่องราวเบื้องหลัง “ความเงียบ” เหล่านั้นได้ในหนังสือ ห้วงแห่งความเงียบงัน: ภาวะลืมไม่ได้จำไม่ลง หลัง 6 ตุลา 2519 จากต้นฉบับภาษาอังกฤษ Moments of Silence: The Unforgetting of the October 6, 1976, Massacre in Bangkok