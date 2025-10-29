เปิดใจไอซ์ รักชนก องคาพยพสีส้ม เราเอาจริงไม่เลือกทำงานแบบเซฟโซน ปชน.ต้องชนะเกินครึ่ง พร้อมเป็นรัฐบาล

The Politics ข่าวบ้าน การเมือง สัมภาษณ์พิเศษ ส.ส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก เปิดใจกรณีเดินหน้าตรวจสอบ กัน จอมพลัง ชี้ที่ออกมาเปิดโปง กัน จอมพลัง ไม่ได้มีอะไรแอบแฝง เพราะ กัน จอมพลัง คือโอเปอเรชั่นหนึ่งของ ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ โดยมีการสนับสนุนทรัพยากรให้ทำงานเพื่อสังคม สุดท้ายในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง ก็จะใช้กลุ่มอินฟลูฯ เหล่านี้กลับมาสนับสนุนองคาพยพธรรมนัส เรื่องเงินบริจาคแม้จะมีการเปิดเผยบัญชีแล้ว แต่ที่ยังไม่ได้ทำคือข้อมูลว่ากองทัพขอความอนุเคราะห์อะไรบ้าง แล้วเงินที่ใช้ไปทั้งหมดเท่าไร