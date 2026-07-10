เปิดโปง “กับดักราชการ” ทำไมไทยสู้เวียดนามไม่ได้? Regulatory Guillotine มีเรื่องเล่ากับวิโรจน์

ฎหมายควรเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศ แต่ทำไมในไทย กฎหมายกลับกลายเป็น “กำแพง” ที่ขวางกั้นโอกาสทางธุรกิจ และเป็นช่องโหว่ให้เกิดการคอร์รัปชัน? . หลายท่านคงเคยได้ยินคำว่า “Regulatory Guillotine” หรือการกิโยตินกฎหมาย แต่มันคืออะไร? ทำไมประเทศอย่างเกาหลีใต้และเวียดนามถึงใช้มันกู้ซากเศรษฐกิจจนเติบโตแบบก้าวกระโดด แล้วทำไมประเทศไทยที่มีกฎหมายมากกว่า 16,000 ฉบับ ถึงยังติดกับดักนี้อยู่? . ในคลิปนี้ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร จะมาผ่ากระบวนการ “กิโยตินกฎหมาย” ให้เห็นกันชัดๆ ว่า – ทำไมการมีกฎหมายเยอะเกินไป ถึงสร้างต้นทุนแฝงมหาศาลให้กับคนไทย – กฎหมายที่ขัดกันเอง (Catch-22) คืออะไร และทำไมข้าราชการถึงมักอ้างระเบียบเพื่อ “เตะถ่วง” – ตัวอย่างกฎหมายล้าสมัยที่เป็นตลกร้ายในสังคมไทย – ทำไมการปฏิรูปกฎหมายแบบจริงจัง ถึงเป็นกุญแจสำคัญสู่การแข่งขันระดับโลก . หากกฎหมายเปรียบเสมือนเสาบ้าน แต่ถ้าปักมั่วจนเกะกะไปหมด สุดท้ายเราจะอาศัยอยู่ในบ้านที่อบอุ่น หรือ “บ้านผีสิง” ที่มีแต่การไถส่วนบุญกันแน่? มาหาคำตอบไปพร้อมกัน