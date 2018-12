ฮือฮา หนุ่มออฟฟิศ เผยเคล็ดลับ 5 เดือน ลด 40 กิโลกรัม

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้เฟซบุ๊ก Narongsak Ruangkeaw โพสต์เรื่องราวความพยายามในชีวิตที่ต้องการลดน้ำหนัก เผยแพร่ในกลุ่ม วิ่งไหนดี : พูดคุยภาษาวิ่งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก ระบุว่า สวัสดีครับ เมื่อช่วงเที่ยง ผมได้โพสต์ รูป after before ที่ใช้เวลา 5 เดือน 24วัน สามารถลดได้ 40 กิโล ไม่คิดว่าจะได้รับความสนใจ มากขนาดนี้ อยากทราบ how to . ถามมาใน คอมเม้นท์ ไม่สามารถ ตอบได้หมด เลยขออธิบาย ในโพสต์นี้ ครับ โดยวิธีการ ผมเป็นคนทำเอง โดนไม่มีเทรนเนอร์ ไม่ได้เข้า ยิม ไม่ได้กินอาหาร เสริม หรือยาลดน้ำหนัก แต่อย่างใด #ผิดถูกขออภัยครับ

ผมชื่อโจ ครับ อายุ 31ปี เหล้าไม่กิน บุหรี่ไม่ดูด ร่างกายเลยค่อนข่างพร้อมสำหรับการออกกำลังกาย (บุหรี่เพิ่งเลิกได้ 3ปี) ผมเป็นคนอ้วนขี้อาย เคยพยายามลดน้ำหนัก ครั้งนึง ตอนกลางปี59 ตอนนั้นหนัก 116.7 ใช้เวลา 4เดือนสามารถลดได้ เหลือ87กิโล เเต่เป็นการลดน้ำหนักที่ผิดวิธี ทำให้มวลกล้ามเนื้อของผม หายไปด้วย จากนั้นปล่อยตัวมา จนน้ำหนัก ดีดขึ้นมา 118-120 กิโลกัม เลยเริ่มลดใหม่ ตอนนี้ครับ

ผมเริ่มจากการหาข้อมูล จากอินเตอร์เนต เกี่ยวกับด้านโภชนาการ เเละทำอาหารเองครับ เรื่องนี้เราต้องเน้นเป็นอย่างมากครับ เพราะมันสำคัญมาก 4เดือนเเรกผมเเทบไม่หลุดเลยครับ ผมชั่งน้ำหนักเกือบ ทุกวันเพื่อจดบรรทึก

เมื่อเราได้ข้อมูลด้านโภชนาการเเล้วผมก็ทำอาหารเองครับ เเทบทุกมื้อครับ ห่อไปที่ทำงาน ตลอดเช้าเที่ยง (กินข้าวในรถตลอดครับ)เช้าเที่ยง เมนูจะเหมือนกันครับ เป็นไก่นึ่ง ประมาณ 3ขีด ใช่ต้ม 1ใบ ข้าวไม่ขัดสี ประมาน1กำมืเล็กๆ

น้ำพริก อันละ 7บาท จาก7 11เเบ่งทานเช้าเที่ยงครับ ผักเป็นเเต่งกวา มะเขือเทศ บอคเคอรี่ ฟักทอง นึ่งครับ โดยผักเราหาใส่วนไปก็ได้ครับ ผักสดกินใบก็ได้ โดยสัดส่วนยึดตามหลัก การจัดจานเป็น 4ส่วนครับ กากใย 2ส่วน เเป้งดี 1ส่วน โปรตีนจากเนื้อขาว 1ส่วนครับ ถ้าหากหิวระหว่างมื้อ ผมกินฝรั่งครับ 1ลูก ให้พลังงานต่ำ มีวิตตามมินซีสูง มีเบต้า สารต้าน ด้วยครับ หรือจะเป็น มันนึ่ง ฟักทองนึ่ง ก็ได้ครับ น้ำกินได้เเค่น้ำเปล่านะครับกับกาเเฟดำ กาเเฟดำผมดื่วันละ 3เเก้วครับ เช้า สาย ก่อนเที่ยงครับ เเละระหว่างวันต้องดื่มน้ำเยอะๆครับ มื้อเย็น มีเวลาเราค่อยหาเมนูอร่อยๆครับโดยเราต้องทำเองครับ ผมจะหาเมนูใหม่ๆมาทำตลอดครับเพราะมื้อเย็นมันมีสวรรค์ 55จะเป็นพวก ลาบไก่ ยำทูน่า ปลาเผา นึ่ง ผัดกระเพรา ผัดพริกเเกง ปลาซาบะอีกมากมายครับ

ผมเคย ไปนั่งดูคนอื่น กินจิ้มจุ่ม จนอิ่ม โดยผมกินเเค่น้ำเปล่าครับ ต้องตั้งใจให้มากๆครับ

#การออกกำลังกาย

ตอนช่วงเดือนเเรกผมเเทบไม่ได้ออกเลยครับ ช่วงหนัก 118-120 เเค่ไปเดินๆบ้างตามสวนสาธารนะ พยายามบอดี้เวทโดยหาข้อมูลท่าออกกำลังกายจากอินเตอร์เน็ตเหมือนเดิมครับ เดินเเรกเเค่คุมอาหารลดไป 10กว่าโลครับ หลังจากนั้นเริ่มออกกำลังกาย เน้นไปทางเวทครับ เพราะวิ่งได้ไม่เยอะใช้ดัมเบล 20โล 1คู่ครับ ยกวนไปตามคลิปในยูทูป ประมาณ อาทิตย์ ละ3วัน วันละ 30-40นาที บางวันก็ทำท่าเเพงค์ สควอต วนไปครับ ออกำลังกายไม่ค่อยหนักมาก พอหลังๆเริ่มวิ่งได้ก็เริ่มวิ่งครับ วิ่งโดยเฉลี่ย ประทาน 2-3วันต่อสัปดาห์ครับ การออกกำลังกาย ก็ประมานนี้ครับพอหลังๆกล้ามเนื้อเริ่มมากขึ้น เริ่มออกกำลังกายสนุกมากขึ้นครับเราก็ออกได้หนักขึ้นโดยดูจากสภาพร่างกายของตังเองครับ ยิ่งพักหลังๆเเรงเยอะ อยู่ออฟฟิต ยังวิดพื้นอยู่หลังออฟฟิตเลยครับเพราะมันเนิ่มรู้สึกสนุก

#สุดท้ายนี้ ที่ผมโพสต์เป็นความจริงทุกประการครับ เพื่อเป็นกำลังใจ ให้คนที่ ลดน้ำหนัก ว่ามีคนสามารถทำได้ครับ เเต่เราต้องทำมันให้ดีที่สุด ถ้าเราทำมันดีที่สุด มันจะสำเร็จเองครับ ร่างกายของคนเราจะพัฒนาหรือไม่ขึ้นอยู่กับ 3สิ่ง ครับ เล่น กิน นอน

ลองไปทบทวนดูครับว่าเราทำมันได้ดีทั้งหมดเเล้วหรือยังที่ถามว่าหนังย้วยมั้ย มีครับเเต่ไม่มาก

ขอบคุณภาพเฟซบุ๊ก Narongsak Ruangkeaw