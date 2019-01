‘อนันต์’ฟันธงอสังหาฯ’62 ชะลอตัวแน่ ห่วงผู้ประกอบการหนี้สูง-ขายอืด

นายอนันต์ อัศวโภคิน เจ้าของบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ แอลเอช และ ผู้ก่อตั้งหลักสูตร The NEXT Real เปิดเผยในงานแถลงข่าวเปิดหลักสูตร The NEXT Real รุ่นที่ 7 และ 8 ว่า ปี 2562 ถือเป็นปีที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะก้าวเข้าสู่สภาวะชะลอตัว ซึ่งเป็นวัฎจักรที่เกิดขึ้นในทุกๆ 8 – 10 ปี ซึ่งปีนี้การชะลอตัวเกิดจากหลายปัจจัย เช่น อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ(จีดีพี) ที่ขยายตัวลดลงจากการชะลอตัวการส่งออกท่องเที่ยว การลงทุน ขณะที่การลงทุนของภาครัฐยังมีต่อเนื่อง แต่กังวลว่าจะส่งผลต่อกำลังซื้อในประเทศ ทั้งนี้ ตลาดผู้ซื้อชาวต่างชาติชะลอตัวลง สถาบันการเงินคุมเข้มการปล่อยสินเชื่อทั้งสินเชื่อโครงการ(พรีไฟแนนซ์) ที่จากเดิมได้สินเชื่อ 100 ล้านบาทอาจจะได้เพียง 50 ล้านบาท และสินเชื่อที่อยู่อาศัย (โพสไต์ไฟแนนซ์) มากขึ้น มีมาตรการคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยและมีการเก็บเงินดาวน์เพิ่มของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ออกมา ทั้งนี้ ตลาดคอนโดมิเนียมเริ่มมีสัญญาณโอเวอร์ซัพพลายในบางทำเลและมีอัตรา การดูดซับช้าลงจากช่วงที่ผ่านมา

“อสังหาริมทรัพย์ปีนี้คาดว่าจะชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์จะน้องระมัดระวัง เพราะขณะนี้ในงบดุลของบริษัทอสังหาฯ ฝ่งสินทรัพย์และหนี้สินโต เพราะสต็อกที่สร้างไว้ขายได้ช้า ด้านกำไรชะลอตัว เพราะไม่มียอดโอนเข้ามา ด้านหนี้สินต่อทุนหรือดีอี จากเดิมที่สัดส่วนไม่ถึง 1 เท่า ปัจจุบันเพิ่มเป็น 1-2 เท่า ทำให้อาจจะมีผลต่อเงินทุนหมุนเวียน เป็นห่วงว่าที่ผ่านมาบริษัทอสังหาริมทรัพย์มีการขยายรับคนเพิ่มจำนวนมาก จาก 300 คนเพิ่มเป็น 500-1,000 คน บริษัทเหล่านี้จะต้องแบกภาระ และอาจจะมีการเลออฟพนักงานออกได้เหมือนธุรกิจอื่นที่ประสบอยู่ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าต้นทุนของบริษัทส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่คน ต้นทุนค่าจ้างแรงงานคนอยู่อันดับที่ 4 ของต้นทุนบริษัท แต่เป็นการตัดต้นทุนที่ง่ายที่สุด ซึ่งต้องพิจารณาว่าบริษัทเหล่านั้นจะสามารถไปลดต้นทุนส่วนใดได้หรือไม่ ในส่วนของแอนด์แอนด์เฮ้าส์ใช้เอ้าท์ซอทเป็นหลักไม่กังวลส่วนนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทใดเริ่มรู้สึกว่าจะมีปัญหาควรรีบไปติดต่อสถาบันการเงิน เพราะขณะนี้สภาพคล่องสถาบันการเงินมีจำนวนมากพร้อมช่วยเหลือหากมีปัญหา” นายอนันต์ กล่าว

นายอนันต์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตามภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ปีนี้แม้ว่าจะชะลอตัวแน่ไม่ได้แย่เหมือนสมัยวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 เพราะปัจจุบันสถาบันการเงินแข็งแกร่ง แม้จะมีปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงและหนี้เสียในภาคอสังหาริมทรัพย์ และตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่แย่ไม่ได้แย่ทั้งหมดยังมีโอกาสในบางทำเล ในสินค้าที่ตรงกับความต้องการลูกค้า และเชื่อว่าในที่สุดตลาดอสังหาริมทรัพย์จะปรับสู่จุดสมดุลได้ในระยะยาว

“ภาคธุรกิจอสังหาฯ เมฆเริ่มดำตั้งแต่ปลายปี และฝนเริ่มตก ปีนี้ฝนก็น่าจะตกต่อเนื่อง ส่วนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นบรรยากาศเศรษฐกิจโดยรวมอาจจะคึกคักหากมีการใช้เงินกันมากขึ้น แต่ภาคอสังหาริมทรัพย์อาจจะไม่ได้มีผลมากนัก ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาไม่มีการเลือกตั้งธุรกิจก็ยังมีการดำเนินงานกันต่อเนื่อง” นายอนันต์ กล่าว