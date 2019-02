‘ซอคังจุน’ โปรยความสุขจับใจในงาน Seo KangJun Fan Meeting 2019 (คลิป)

ดีงามสมการรอคอยมานานกว่า 3 ปี สำหรับงานแฟนมีตติ้งของพระเอกหนุ่มมากความสามารถ ‘ซอคังจุน’ ที่ล่าสุดบินลัดฟ้าจากประเทศเกาหลีใต้ มาใช้เวลาสุดพิเศษร่วมกับแฟนๆ ชาวไทยในงานแฟนมีตติ้ง Seo Kang Jun Fan Meeting 2019 “To me, To you with Love” เมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ โดยผู้จัดมากความสามารถอย่าง แฮทเชอรี่ (HATCHERY)

โดยช่วงเริ่มต้นงานแฟนมีตติ้ง หนุ่มคังจุนก็โชว์เสียงร้องหวานๆ ในบทเพลง You Are My Love เพลงประกอบซีรี่ส์เรื่อง Are You Human, Too ที่เจ้าตัวเป็นพระเอก ก่อนจะเริ่มพูดคุยถึงงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้ รวมไปถึงร่วมทำกิจกรรมสุดพิเศษกับเหล่าแฟนคลับ ทั้งเล่นเกมส์ ทำอาหาร บอกเลยว่างานแฟนมีตติ้งในครั้งนี้หนุ่มซอคังจุน จัดเต็มมาเพื่อแฟนๆ ชาวไทยโดยเฉพาะจริงๆ